A FIFA toma medidas contra a Argentina após os lamentáveis incidentes na final da Copa do Mundo

A Comissão de Disciplina da Federação Internacional de Futebol (FIFA) abriu uma investigação sobre os eventos ocorridos na delegação da seleção argentina após a final da Copa do Mundo contra a Espanha, analisando os relatórios dos árbitros e os vídeos da partida antes de tomar uma decisão sobre a imposição de eventuais sanções.

A FIFA investigará os fatos envolvendo vários membros da seleção argentina após a final; segundo a rede “Sky Sports”, a entidade analisará os relatórios dos árbitros e as imagens da partida antes de decidir sobre a aplicação de sanções.

Um dos principais fatos a serem analisados será a expulsão de Leandro Paredes por conduta violenta após o apito final, depois que ele se envolveu em um confronto com jogadores da seleção espanhola durante as comemorações da conquista do título.

Também será investigada a conduta de Nahuel Molina, que desferiu um soco em Rodri durante as comemorações, além da suspeita de envolvimento do assistente técnico Roberto Ayala, após ter empurrado Dani Olmo durante os eventos.

A FIFA também avaliará o comportamento da delegação da seleção argentina durante a cerimônia de entrega da taça, depois que vários jogadores deram as costas enquanto a seleção espanhola erguia a Copa do Mundo — uma cena que gerou ampla polêmica.

A Federação Internacional de Futebol ainda não anunciou possíveis punições, pois aguardará a conclusão dos procedimentos disciplinares antes de emitir sua decisão oficial, que, de qualquer forma, não será divulgada antes de várias semanas.