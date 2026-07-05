A FIFA toma, de repente, uma decisão muito surpreendente sobre o atacante norte-americano Balogun, que estava suspenso

Folarin Balogun poderá jogar normalmente quando os Estados Unidos enfrentarem a Bélgica na madrugada de segunda para terça-feira. Seu cartão vermelho foi anulado, segundo o The Athletic.

Balogun recebeu um cartão vermelho nos minutos finais da partida entre os EUA e a Bósnia e Herzegovina (2 a 0), por ter coberto a boca enquanto conversava com um adversário.

Ele não foi o primeiro jogador a receber um cartão vermelho por esse motivo neste Mundial. Miguel Almiron (Paraguai x Turquia) e Piero Hincapié (México x Equador) também foram expulsos por essa infração.

No entanto, Balogun ainda poderá jogar, pois a FIFA converteu sua suspensão em uma suspensão condicional. Isso é permitido de acordo com o artigo 27 do regulamento da FIFA. Caso ele cometa uma infração semelhante dentro de um ano, o cartão vermelho recebido nesta Copa do Mundo será somado à sua pena.

Apesar de os EUA não terem entrado com recurso contra o cartão vermelho, a punição foi revogada. O atacante, que já marcou três gols pela seleção neste Mundial, poderá, portanto, jogar normalmente contra a Bélgica.

Isso significa más notícias para Ricardo Pepi. O atacante do PSV finalmente iria jogar como titular contra a Bélgica, mas agora vê essa chance escapar por entre os dedos.