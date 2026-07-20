A FIFA surpreende e, mesmo assim, concede um prêmio significativo à Holanda após uma Copa do Mundo malsucedida

A Copa do Mundo já chegou ao fim há algum tempo para a seleção holandesa, mas a equipe do técnico Ronald Koeman, que já deixou o cargo, ainda assim foi premiada. A FIFA declarou a Holanda vencedora do Prêmio Fair Play.

O Prêmio Fair Play da FIFA é, desde 1970, o prêmio concedido à seleção mais esportiva da Copa do Mundo. A distinção é concedida à equipe que mais se destacou durante o torneio em termos de espírito esportivo, respeito e comportamento exemplar, tanto dentro quanto fora de campo.

Na avaliação, leva-se em conta, entre outros fatores, o número de cartões amarelos e vermelhos. A Holanda não recebeu nenhum cartão vermelho durante o torneio e recebeu apenas três cartões amarelos. Com isso, a Seleção Holandesa manteve-se notavelmente disciplinada dentro de campo.

A Turquia, a República Tcheca e a Tunísia receberam até menos cartões, mas não passaram da fase de grupos. A Holanda, por sua vez, disputou uma partida a mais, as oitavas de final contra o Marrocos, o que faz com que o baixo número de cartões se destaque ainda mais.

Embora a FIFA não tenha dado nenhuma explicação específica sobre a escolha, é provável que o comportamento dos torcedores holandeses também tenha influenciado. A presença dos torcedores da Seleção Holandesa nos Estados Unidos chamou a atenção internacionalmente, e a famosa “marcha laranja” se tornou um fenômeno muito comentado.

Para a Holanda, esta é a primeira vez que conquista o Prêmio Fair Play. Na última Copa do Mundo, o prêmio foi para a Inglaterra, enquanto o Brasil, com quatro vitórias, detém o recorde.

O prêmio proporciona um final positivo para uma Copa do Mundo que, de resto, foi decepcionante, mas também carrega um significado marcante. Nos últimos anos, a seleção holandesa tem sido frequentemente criticada por sua falta de capacidade de ser dura uns com os outros e, consequentemente, também com os adversários.