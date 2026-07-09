A FIFA se pronuncia sobre a polêmica da partida entre Egito e Argentina: ninguém tem o direito de questionar a imparcialidade dos árbitros

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) quebrou o silêncio para se pronunciar sobre a ampla onda de polêmica que cercou o confronto entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após as acusações de que a equipe de arbitragem teria influenciado o resultado da partida, chegando-se a descrevê-la como “manipulada” ou “direcionada” em favor do atual campeão.

A seleção egípcia havia sido eliminada do torneio após uma derrota emocionante para a Argentina por 2 a 3, apesar de ter estado à frente no placar por dois gols até os 76 minutos, antes que a seleção argentina virasse o placar nos minutos finais.

Várias decisões da arbitragem provocaram a indignação dos jogadores e da comissão técnica egípcia, sendo as mais notáveis a anulação de um gol do Egito sob a alegação de falta no início do ataque, além da recusa em marcar um pênalti a favor de Mohamed Salah antes do gol da vitória da Argentina, o que levou vários jogadores da seleção egípcia e da comissão técnica a fazerem críticas contundentes à arbitragem.

Mustafa Zico descreveu o torneio como “manipulado” em favor da Argentina, enquanto o técnico Hossam Hassan afirmou que há quem queira que a Argentina e Lionel Messi permaneçam no torneio por motivos de marketing.

Colina responde

O italiano Pierluigi Collina, presidente da Comissão de Árbitros da FIFA, respondeu a essas acusações, defendendo o árbitro francês François Litxer e sua equipe de arbitragem.

Colina afirmou, em comunicado divulgado no site oficial da “FIFA”: “Vamos começar dizendo que, até agora, disputamos um número de partidas 50% maior do que na Copa do Mundo do Catar de 2022, e ainda restam oito grandes partidas”.

Ele acrescentou: “De modo geral, estamos satisfeitos com o nível da arbitragem, mas, com esse grande número de partidas em um curto período de tempo, é natural que algumas coisas nem sempre ocorram como esperado. E, quando isso acontece, os árbitros estão mais dispostos a trabalhar com ainda mais empenho para estarem na melhor forma possível para a próxima partida”.

Ele continuou: “O debate construtivo sobre as decisões arbitrais sempre fará parte do futebol, mas acusações sem qualquer fundamento não têm lugar em nosso esporte”.

Colina enfatizou que a imparcialidade dos árbitros não deve ser questionada, afirmando: “Ninguém tem o direito de questionar a imparcialidade dos árbitros das partidas da Copa do Mundo. Quando isso acontece, pode levar a reações que chegam a ameaças aos árbitros e a seus familiares, o que é inaceitável”.

Ele acrescentou: “Ninguém pode alegar que a Comissão de Árbitros da FIFA esteja sujeita a qualquer influência, nem mesmo por parte do próprio presidente da FIFA, Gianni Infantino. Ele sempre nos deu total apoio, confiando que trabalhamos com total independência”.

E continuou: “Os árbitros tomam suas decisões com integridade e, assim como os jogadores e treinadores, buscam sempre dar o melhor de si”.