A Federação Internacional de Futebol (Fifa) respondeu aos rumores sobre a tentativa de seu presidente, Gianni Infantino, de obter ajuda do governo do presidente americano Donald Trump, em meio à crescente pressão que ameaça sua permanência no cargo.

O jornal americano New York Post havia afirmado que Infantino recorreu ao governo Trump em busca de ajuda em sua batalha para se manter no cargo.

Segundo a rede americana Fox News, uma fonte da Fifa disse que não há nenhum contato agendado entre Infantino e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ou qualquer outro membro do governo do presidente Donald Trump, seja na segunda-feira ou em qualquer outra data.

A fonte afirmou que o que foi noticiado pelo New York Post a respeito da organização dessa conversa não é verdade.

O New York Post noticiou, na segunda-feira, que Infantino teria uma conversa privada com Rubio, em meio à crescente pressão decorrente de sua tentativa fracassada de vender parte da atividade comercial da Fifa a investidores do setor privado.

De acordo com o jornal, o objetivo declarado da conversa era discutir como o futebol poderia ser usado como uma forma de "soft power" dos Estados Unidos, mas uma das fontes descreveu a conversa como uma tentativa de Infantino de obter apoio para sua posição.

A fonte disse ao jornal: "Ele queria se comunicar com o secretário e falar sobre como o futebol pode ser uma forma de soft power para os Estados Unidos, mas todos nós sabemos que a questão é proteger o cargo. Neste momento, não se trata de mais nada".

O relatório também alegou que Infantino tentou repetidamente entrar em contato com Trump desde o colapso da polêmica proposta na sexta-feira, e que buscava aliados de destaque dispostos a defendê-lo publicamente.

A fonte da Fifa negou especificamente a existência de um contato agendado com Rubio ou qualquer outro membro do governo Trump, enquanto a Federação Internacional de Futebol não emitiu um comunicado oficial em nome da instituição para responder à outra alegação feita pelo New York Post sobre a tentativa de Infantino de entrar em contato com Trump.