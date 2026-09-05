A Fifa rejeita pedido da federação norueguesa sobre queixa de Trump

A comissão de ética da Federação Internacional de Futebol recusou o pedido da federação norueguesa de ser informada sobre os desdobramentos da denúncia apresentada contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, relacionada à concessão do "Prêmio da Paz da Fifa" ao presidente americano Donald Trump.

O jornalThe Times britânico noticiou que o ruandês Martin Ngoga, presidente da câmara de investigação da comissão de ética da Fifa, recusou o pedido da federação norueguesa de ter acesso às novidades do processo.

Leia também

Avaliação catastrófica: a "reprovação" do árbitro da partida entre Real Madrid e Betis

Mourinho: pensei que o jogador do Betis tivesse morrido diante do banco de reservas

Em sua resposta por escrito, Ngoga afirmou que "as pessoas que são elas próprias alvo de procedimentos são consideradas partes desses procedimentos", acrescentando: "e, devido ao caráter sigiloso dos procedimentos éticos, não estamos em posição de fornecer atualizações sobre se há de fato procedimentos em curso, ou sobre a situação de quaisquer procedimentos possíveis".

A federação norueguesa havia enviado, no fim de maio ou início de junho de 2026, uma carta à comissão de ética exigindo um tratamento público do processo, com base em uma autorização de seu congresso geral.

A presidente da federação, Lise Klaveness, disse na ocasião que a exigência se relacionava a "garantias do Estado de Direito", ressaltando que a comissão deve agir com transparência, mesmo que decida não analisar a denúncia.

Denúncia de direitos humanos

A denúncia original remonta a 8 de dezembro de 2025, quando a organização britânica de direitos humanos "FairSquare" a apresentou à câmara de investigação, apenas 3 dias após Infantino entregar o prêmio a Trump durante o sorteio da Copa do Mundo em Washington.

A denúncia acusou Infantino de violar o dever de neutralidade política, previsto nos estatutos da Fifa e no código de ética, especificamente o artigo 15, além de irregularidades processuais relacionadas à criação do prêmio e à sua concessão sem uma apresentação clara ao conselho da Fifa.

A Fifa reconheceu o recebimento da denúncia em 12 de dezembro, sem revelar detalhes sobre se havia iniciado alguma investigação ou sobre suas etapas.

Em junho de 2026, a federação norueguesa tornou-se a primeira federação nacional a apresentar apoio oficial por escrito à denúncia. Posteriormente, cerca de 50 deputados do Parlamento Europeu exigiram que a Fifa tratasse do processo.

Em agosto, a federação norueguesa anunciou sua intenção de ampliar sua atuação na área de ética para abranger outros casos, entre eles a questão da suspensão da punição do atacante americano Folarin Balogun durante a Copa do Mundo.

A Fifa normalmente não anuncia a existência das investigações éticas ou suas etapas antes da emissão de uma decisão final. Até a elaboração desta notícia, a Federação Internacional de Futebol não havia emitido qualquer declaração pública confirmando a abertura de uma investigação oficial sobre a denúncia ou o seu encerramento.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".