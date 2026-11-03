A Federação Internacional de Futebol revelou uma nova decisão a respeito do polêmico plano de seu presidente, Gianni Infantino, que tinha como objetivo envolver investidores do setor privado na Copa do Mundo.

Infantino buscava fundar uma empresa sob o nome de "FIFA Forward Enterprise", com o objetivo de administrar os interesses comerciais da Copa do Mundo e de outras competições ligadas à FIFA, com investidores do setor privado detendo uma participação minoritária nela.

Decidiu-se abandonar esse plano em agosto passado, depois que três confederações continentais o rejeitaram, e a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) ameaçou boicotar as competições da FIFA.

Segundo a emissora britânica "BBC", a Federação Internacional de Futebol (FIFA) permitirá que os membros de seu conselho consultem os principais documentos relacionados ao plano de Gianni Infantino de vender participações da Copa do Mundo a investidores do setor privado, mas somente em sua sede, em Zurique.

A oferta veio em uma carta do secretário-geral Mattias Grafström, enviada apenas algumas horas antes do prazo final estabelecido pela União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), em 2 de novembro, para que a FIFA divulgasse os detalhes da proposta e respondesse às perguntas relacionadas ao processo de tomada de decisão.

Os membros têm duas semanas para se inscrever, e ainda não está claro quais documentos serão apresentados.

A presidente da Federação Inglesa de Futebol, Debbie Hewitt, vice-presidente da FIFA que criticou a falta de transparência de Infantino no mês passado, pretende aceitar a oferta.

Segundo os relatos, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) considerou inviável o prazo dado pela União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) para responder a mais de 100 perguntas, devido ao foco da entidade na nova Copa do Mundo de Juvenis e em um congresso extraordinário. Além disso, suas respostas estão limitadas por causa da ação judicial movida pela UEFA nos Estados Unidos.

Os documentos estarão disponíveis "sob protocolos rigorosos de análise para preservar a confidencialidade".