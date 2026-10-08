A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, quebrou o silêncio sobre a polêmica em torno da elegibilidade de Lionel Mpasi, goleiro da seleção da República Democrática do Congo, para atuar por seu país, afirmando que não havia nenhum problema relacionado à sua elegibilidade durante o confronto contra a Jamaica na repescagem mundial nem nas finais da Copa do Mundo de 2026.

As declarações da FIFA vêm horas depois de uma investigação conjunta publicada pelos jornais "New York Times" e "Le Monde", com base em documentos e correspondências internas da entidade internacional, que levantou questionamentos sobre a legalidade da participação de Mpasi pela seleção da República Democrática do Congo.

Segundo a investigação, o goleiro, que anteriormente havia representado as seleções de base da França, não teria concluído os procedimentos necessários para mudar sua vinculação internacional e representar a República Democrática do Congo, apesar de ter participado posteriormente de duas edições da Copa Africana de Nações e da Copa do Mundo de 2026.

Os dois jornais alegaram que a FIFA tinha conhecimento do caso, mas não tomou nenhuma providência.

FIFA: não há problema na elegibilidade de Mpasi

Em resposta a essas reportagens, a FIFA afirmou que a participação de Mpasi nas partidas em questão não apresentou nenhuma irregularidade relacionada à sua elegibilidade.

A entidade internacional declarou, em comunicado à agência de notícias alemã "dpa": "A FIFA pode confirmar que não houve nenhum problema relacionado à elegibilidade durante as partidas da República Democrática do Congo contra a Jamaica e na Copa do Mundo de 2026".

A entidade internacional também abordou a queixa apresentada pela Nigéria após sua derrota para a República Democrática do Congo nas penalidades, na repescagem africana classificatória para a Copa do Mundo, em novembro de 2025.

A FIFA esclareceu que seu comitê disciplinar de fato analisou a queixa, mas acabou decidindo não aceitá-la, encerrando o caso do ponto de vista processual, segundo a entidade internacional.

A origem da crise: a mudança de vinculação internacional

As raízes do caso remontam à trajetória internacional de Mpasi, depois que o goleiro havia representado a seleção da França no nível das categorias de base, antes de iniciar, em 2021, os procedimentos para mudar sua vinculação internacional e representar a República Democrática do Congo.

Mas a investigação conjunta do "New York Times" e do "Le Monde" apontou, com base em documentos internos, que os procedimentos necessários não haviam sido concluídos de forma oficial, o que levantou posteriormente questionamentos sobre a elegibilidade do goleiro para disputar algumas partidas das eliminatórias.

As reportagens informaram que os responsáveis pela disciplina na FIFA estudaram, na época, diversos cenários para lidar com o caso, entre eles a exclusão da República Democrática do Congo da repescagem, antes de a queixa da federação nigeriana ser rejeitada por razões processuais.

Apesar desses questionamentos, a seleção da República Democrática do Congo seguiu em sua campanha e conseguiu vencer a Jamaica por 1 a 0 após a prorrogação na repescagem mundial, garantindo a vaga na Copa do Mundo pela primeira vez em 52 anos.

Mpasi disputou todas as quatro partidas de sua seleção durante a Copa do Mundo de 2026 e apresentou atuações notáveis, antes de a aventura da República Democrática do Congo terminar com a derrota para a Inglaterra por 2 a 1 nas oitavas de final.