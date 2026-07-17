A FIFA quebra a tradição: uma surpresa histórica aguarda os campeões da Copa do Mundo pela primeira vez

Em uma iniciativa histórica sem precedentes desde o início da Copa do Mundo de Futebol, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a criação de anéis comemorativos especiais que serão entregues aos campeões da edição de 2026, somando-se à taça de ouro e às medalhas tradicionais que a equipe campeã costuma receber ao longo de décadas da história dessa tradicional competição.

Essa nova iniciativa é inspirada diretamente em uma das tradições esportivas mais antigas e arraigadas dos Estados Unidos da América, onde é costume conceder às equipes vencedoras de grandes campeonatos em diversos esportes anéis comemorativos de luxo que imortalizam suas conquistas e permanecem como testemunho vivo dos momentos de glória que alcançaram, tradição que a FIFA decidiu trazer pela primeira vez para o mundo do futebol internacional.

A Federação Internacional esclareceu que cada um desses anéis exclusivos fará “parte de uma edição extremamente limitada e rara, composta por apenas 2.026 exemplares numerados individualmente e em sequência”, em uma referência simbólica ao ano em que o campeonato será sediado, o que torna cada anel uma obra de arte única, irrepetível e de excepcional valor histórico.

A FIFA revelou o mecanismo de distribuição desses anéis raros, indicando que a seleção que conquistar o título do campeonato na final receberá 30 anéis destinados aos seus jogadores e comissão técnica, enquanto os 1.996 anéis restantes serão colocados à venda para os fãs de futebol em todo o mundo, em uma iniciativa que oferece aos torcedores entusiasmados a rara oportunidade de “adquirir uma peça única e exclusiva da história da tradicional Copa do Mundo” e guardá-la como uma lembrança eterna.

O design artístico do anel se destaca por apresentar, em um dos lados, uma gravação minuciosa do famoso troféu da Copa do Mundo, enquanto o outro lado é dedicado a destacar a identidade nacional da seleção campeã por meio de seus símbolos e cores características. A FIFA também confirmou que “cada anel será numerado individualmente e de forma exclusiva, projetado com extrema precisão para o tamanho do dedo de seu proprietário e acompanhado de um certificado oficial de autenticidade” que comprove sua propriedade e documente seu valor histórico.