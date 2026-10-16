A Federação Internacional de Futebol (Fifa) decidiu punir a Federação Espanhola por causa dos cantos racistas entoados pela torcida da La Roja durante o amistoso contra a seleção do Egito, realizado em março passado, em preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo a emissora britânica "BBC", a Fifa determinou que a seleção espanhola dispute seu próximo amistoso internacional em estádio parcialmente fechado.

A partida, que terminou empatada sem gols, teve um grupo de torcedores da seleção espanhola entoando cantos contra os muçulmanos, como "quem não pula é muçulmano", por volta dos dez minutos do primeiro tempo, episódio que se repetiu no início da segunda etapa.

Em consequência disso, uma mensagem foi exibida nos telões do estádio "RCDE", alertando os torcedores sobre o comportamento discriminatório e convocando ao combate a essa prática. A mensagem foi repetida no início do segundo tempo, em meio a assobios de parte do público presente.

A Fifa abriu posteriormente um processo disciplinar contra a Federação Espanhola de Futebol por causa do que descreveu como cantos "anti-islâmicos e xenófobos".

Fifa rejeita a defesa da Federação Espanhola

Após o episódio, a Federação Espanhola de Futebol condenou os cantos contra os muçulmanos, enquanto Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, os classificou como algo "insuportável", acrescentando que "as pessoas violentas usam o futebol para criar um espaço para si mesmas".

Mas a Federação Espanhola, em sua defesa, citada nos fundamentos da decisão disciplinar publicada pela Fifa, argumentou que os cantos não configuravam comportamento discriminatório, algo rejeitado pela comissão disciplinar.

A comissão apontou que a Federação Espanhola não pode insistir de forma convincente que os cantos eram completamente inofensivos e, ao mesmo tempo, justificar o acionamento dos protocolos antidiscriminação dentro do estádio.

Fechamento de 15% das arquibancadas e multa

Pela punição, a Espanha terá de disputar seu próximo amistoso internacional com 15% da capacidade do estádio fechada, concentrando-se o fechamento principalmente nas arquibancadas atrás das duas metas.

Ainda assim, a Federação Espanhola pode, após obter a aprovação da Fifa, utilizar os assentos em questão para receber grupos comunitários ou categorias específicas, como famílias, estudantes e organizações antidiscriminação.

A Fifa também aplicou à Federação Espanhola uma multa de 20 mil dólares.

Quando a Espanha cumprirá a punição?

O próximo mês de junho é a data provável para a seleção espanhola disputar um amistoso internacional, mas o cumprimento da punição pode ser adiado caso a equipe se classifique para as finais da Liga das Nações da Europa, sendo então aplicada em uma das datas livres durante as eliminatórias da Eurocopa de 2028, no próximo outono.

Por sua parte, a Federação Egípcia de Futebol condenou os cantos ocorridos na partida, descrevendo-os como um "comportamento racista repugnante e inaceitável", mas ressaltou que as atitudes de um grupo restrito de torcedores não afetarão as relações estreitas que unem as federações egípcia e espanhola.