A FIFA pune o Zamalek pela 17ª vez por causa do astro palestino

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) impôs hoje, quarta-feira, uma nova sanção de suspensão ao clube egípcio Zamalek, válida por três janelas de transferências, de acordo com a plataforma da federação dedicada às sanções de suspensão.

A suspensão foi imposta devido ao não pagamento de dívidas financeiras ao ex-jogador do time, o palestino Omar Faraj, no valor de 1 milhão e 761 mil dólares.

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Com essa decisão, o total de processos movidos contra o Zamalek na FIFA — pelos quais o clube recebeu suspensão de registro — chegou a 17.

Recentemente, o clube branco conseguiu chegar a um acordo em três processos, movidos pelos assistentes do ex-técnico da equipe, José Gomes.

O jogador da seleção palestina, Omar Faraj, rescindiu unilateralmente seu contrato com o Zamalek por não ter recebido seus salários, assinando em seguida com o clube sueco Halmstad em fevereiro passado, por uma duração de duas temporadas e meia, em uma transferência sem custos.

O Zamalek enfrenta uma série de crises financeiras que se arrastam há anos, o que o levou a estar constantemente sob o peso das sanções da FIFA. No entanto, conseguiu conquistar na última temporada o título da Primeira Divisão Egípcia, apesar de ter perdido a final da Liga dos Campeões da Confederação Africana nos pênaltis para o Union de Argel, de Argel.



