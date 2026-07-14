A FIFA pretende punir os críticos... Será que Hossam Hassan e Tuchil pagarão o preço por suas declarações contundentes?

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) pretende abrir processos disciplinares contra vários jogadores e treinadores que dirigiram críticas severas aos árbitros durante as disputas da Copa do Mundo de 2026, sendo que as decisões serão tomadas após o término do torneio.

De acordo com fontes bem informadas do jornal “The Athletic”, a FIFA preferiu adiar quaisquer medidas disciplinares para depois do encerramento da Copa do Mundo, apesar do aumento das polêmicas sobre a arbitragem em várias partidas durante as fases eliminatórias.

Decisões previstas após o fim da Copa do Mundo

A Federação Internacional se absteve de comentar sobre a existência de investigações ou medidas disciplinares em andamento, mas fontes do jornal confirmaram que as possíveis punições serão decididas após o término da Copa do Mundo.

As fontes acrescentaram que qualquer decisão a ser tomada posteriormente se baseará nos relatórios dos árbitros e observadores, além das demais evidências e circunstâncias relacionadas a cada incidente.

Essa abordagem não é nova para a “FIFA”, já que anteriormente ela adiou a tomada de medidas disciplinares contra várias federações nacionais para depois do término da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Tuchel critica a arbitragem da partida entre Inglaterra e México

Entre os principais críticos da arbitragem está o alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, que atacou o desempenho do árbitro australiano Ali Reza Faghani após o confronto contra o México nas oitavas de final, que resultou na expulsão do zagueiro Jarell Quansah.

Tuchel afirmou que o desempenho do árbitro “não foi bom o suficiente”, considerando que ele tomava decisões inconsistentes e pouco confiáveis, além de criticar a forma como os quartos árbitros lidaram com os equipamentos técnicos fora da área técnica.

Hossam Hassan questiona o impacto das pressões sobre o árbitro

As declarações mais polêmicas surgiram após a derrota da seleção egípcia para a Argentina nas oitavas de final, quando Hossam Hassan, técnico dos Faraós, dirigiu críticas diretas ao árbitro francês François Litxer.

O técnico do Egito afirmou que sua equipe foi superior em todos os aspectos da partida, mas considerou que houve fatores que influenciaram o resultado, sustentando que as pressões exercidas pela delegação argentina sobre o árbitro antes do jogo tiveram influência em suas decisões durante a partida.

Além disso, Mustafa “Zico”, atacante da seleção egípcia, intensificou as críticas, afirmando que as decisões do árbitro anularam o esforço dos jogadores da seleção egípcia, e acrescentou que o torneio “está a favor da Argentina”, segundo suas palavras.

Akanji se junta aos críticos

As críticas não se limitaram à seleção egípcia, já que o suíço Manuel Akanji expressou seu descontentamento com a arbitragem após a derrota de sua seleção para a Argentina nas quartas de final.

O zagueiro da Suíça disse que sua equipe sentiu que o árbitro português João Penheiro estava tomando a maioria das decisões a favor da seleção argentina, afirmando que nunca havia disputado uma partida em que sentisse tanto preconceito, como ele mesmo descreveu.

Colina defende os árbitros do torneio

Por outro lado, o presidente da Comissão de Árbitros da Federação Internacional, o italiano Pierluigi Collina, defendeu as equipes de arbitragem, rejeitando as acusações de que os árbitros poderiam ter sido influenciados ou ter demonstrado parcialidade em favor de qualquer seleção.

Colina afirmou que a imparcialidade dos árbitros da Copa do Mundo “é inquestionável”, alertando que tais acusações podem levar a ameaças contra os árbitros e suas famílias, o que ele considerou inaceitável.