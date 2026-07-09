A FIFA explica o motivo pelo qual o gol do Egito contra a Argentina foi anulado e o pênalti de Salah não foi marcado

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou um esclarecimento oficial sobre as principais decisões arbitrais polêmicas na partida entre Egito e Argentina, que terminou com a vitória dos dançarinos do tango (3 a 2) nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma onda generalizada de críticas às decisões do árbitro francês François Litxer.

A partida gerou grande polêmica após a anulação de um gol da seleção egípcia por uma falta no início do ataque, além do pedido dos Faraós por um pênalti a favor de Mohamed Salah segundos antes do terceiro gol argentino — jogadas que provocaram protestos generalizados por parte dos jogadores e da comissão técnica egípcia.

Em uma tentativa de pôr fim à polêmica, o italiano Pierluigi Collina, presidente da Comissão de Árbitros da FIFA, se pronunciou para explicar os fundamentos arbitrais em que se basearam as decisões, afirmando que a tecnologia de vídeo aplicou o protocolo aprovado em ambos os casos.

Colina: Por isso o gol do Egito foi anulado

Colina explicou que a FIFA não costuma comentar casos específicos durante os torneios, mas considerou necessário esclarecer alguns pontos devido à magnitude da polêmica gerada.

Ele disse, no site oficial da “FIFA”, nesta quinta-feira: “Normalmente, durante as competições, preferimos não comentar sobre casos específicos de arbitragem, mas esclarecemos recentemente como os árbitros lidam com as tentativas dos jogadores de atrapalhar os goleiros; por isso, consideramos necessário esclarecer outro ponto que gerou muita discussão”.

Ele acrescentou, explicando o funcionamento da tecnologia de vídeo: “Após a marcação de qualquer gol, o árbitro de vídeo analisa toda a fase de construção do ataque. Se for detectada uma infração durante a construção do ataque e ela tiver tido impacto direto no gol, o árbitro de vídeo recomenda que o árbitro principal analise a jogada na tela”.

Ele ressaltou que o protocolo do “VAR” não define uma distância ou tempo específico para a revisão, afirmando: “Não há nenhum limite de tempo ou distância específica entre a infração e o gol para que seja considerada”.

Sobre a jogada do gol egípcio anulado, Colina disse: “Na partida entre Argentina e Egito, o jogador egípcio Marwan Attia pisou claramente no pé de Lisandro Martínez”.

E acrescentou: “Do nosso ponto de vista, a falta continua sendo uma falta, independentemente do grau de clareza. E se o árbitro em campo não a tiver visto, é direito do árbitro de vídeo intervir”.

Por que não foi marcado um pênalti para Mohamed Salah?

O presidente da Comissão de Árbitros da FIFA também abordou a jogada em que a seleção egípcia reclamou um pênalti para Mohamed Salah antes do terceiro gol da Argentina.

Ele disse: “Se nenhuma falta for detectada durante a construção do ataque que resultou no gol, o árbitro de vídeo informa o árbitro sobre isso”.

Ele acrescentou, explicando a diferença entre falta e contato legítimo: “Pisar no pé do adversário é considerado falta; mas se o zagueiro tocar na bola primeiro e, em seguida, ocorrer um contato natural, não há falta”.

Ele confirmou que essa interpretação se aplica ao contato entre Salah e Julián Álvarez, dizendo: “O árbitro e o árbitro de vídeo consideraram que o contato entre Mohamed Salah e Julián Álvarez foi um contato natural no futebol”.

O site oficial da “FIFA” divulgou um novo ângulo da jogada, afirmando que ele mostra que Álvarez conseguiu tocar na bola primeiro, antes do contato com o capitão da seleção egípcia.

Acrescentou ainda que Salah não continuou a reclamar o pênalti, mas se levantou rapidamente e voltou a ajudar na defesa, antes que a Argentina partisse para o contra-ataque que resultou no gol da vitória.

Colina: algumas decisões continuarão sujeitas a interpretação

Colina concluiu suas declarações ressaltando que algumas situações continuarão suscetíveis a diferentes interpretações, mas enfatizou sua confiança no desempenho dos árbitros durante o torneio.

“Sempre haverá margem para interpretação pessoal em algumas decisões arbitrais, mas estamos satisfeitos com a forma como esses princípios foram aplicados ao longo do torneio”, afirmou.