A Federação Internacional de Futebol (FIFA) justificou a decisão de anular o gol marcado no final da partida pela seleção da Croácia, que teria garantido o empate nos últimos instantes contra a Portugal, nas disputas das oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção portuguesa conseguiu garantir sua vaga nas oitavas de final, após conquistar uma vitória emocionante sobre a Croácia por 2 a 1, em uma partida marcada pela emoção e pelo equilíbrio, que contou com inúmeras jogadas de ataque até os últimos segundos.

Os jogadores da Croácia acreditaram ter marcado o gol de empate decisivo, depois que o zagueiro Josko Gvardiol mandou a bola para o fundo da rede aos 13 minutos do tempo de acréscimo, no estádio de Toronto.

No entanto, o árbitro assistente de vídeo (VAR) interveio para anular o gol, depois que os dados emitidos pelo chip eletrônico embutido na bola oficial da competição revelaram que a bola tocou levemente no atacante croata Igor Matanović durante a construção do ataque, enquanto seu companheiro Mario Pašalić estava em posição de impedimento. A falta foi marcada e o gol anulado, e a partida terminou com a vitória de Portugal por 2 a 1.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) declarou em seu comunicado: “De acordo com os dados fornecidos pela tecnologia de bola conectada, incorporada à bola ‘Trionda’ da Adidas, que é a bola oficial da Copa do Mundo, constatou-se que a bola tocou o jogador croata nº 20, Igor Matanoović, durante a construção do ataque contra a Portugal, o que permitiu à equipe de arbitragem identificar com precisão a situação de impedimento e tomar a decisão correta de anular o gol”.

O comunicado, divulgado pelo jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”, acrescentou: “A bola ‘Trionda’ contém sensores do tipo IMU capazes de detectar os toques e contatos mais sutis, que podem não ser visíveis a olho nu, e esses dados são exibidos aos telespectadores durante a transmissão televisiva na forma de um gráfico de pulso, o que proporciona aos árbitros um nível sem precedentes de informações precisas que os ajudam a tomar decisões rápidas e corretas”.