O Mundial de 2034, marcado para ser realizado na Arábia Saudita, poderá assistir a uma mudança sem precedentes na sua data, depois de relatos da imprensa terem revelado que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) estuda a possibilidade de adiar o torneio para o início de 2035, devido à sobreposição das datas com o mês do Ramadão e com uma série de outros eventos internacionais.

Esperava-se que o torneio fosse disputado durante os meses de novembro e dezembro, à semelhança do Mundial de 2022 no Catar, para evitar as elevadas temperaturas do verão na Arábia Saudita. Contudo, a coincidência desse período com o mês do Ramadão impõe um novo desafio à FIFA.

Ramadão, clima e Jogos Olímpicos

Prevê-se que o mês do Ramadão ocorra em 2034 no período entre 12 de novembro e 12 de dezembro, exatamente o mesmo período que era candidato a acolher as competições do Mundial.

Segundo o publicado pelo jornal britânico "Mirror" esta quarta-feira, a realização do torneio durante o mês do Ramadão criaria grandes desafios organizativos, tanto para os adeptos que afluirão à Arábia Saudita, como para os jogadores e membros das equipas técnicas que estarão a jejuar durante as horas do dia, para além da alteração dos horários de trabalho e da vida quotidiana no reino durante o mês sagrado.

Por outro lado, o início de 2034 também não parece uma opção adequada, uma vez que a realização do torneio em janeiro e fevereiro colidiria com os Jogos Olímpicos de Inverno, marcados para a cidade norte-americana de Salt Lake City.

Afigura-se igualmente improvável a realização do torneio nos meses de verão, dadas as elevadas temperaturas na Arábia Saudita, que durante o mês de julho oscilam entre os 40 e os 45 graus Celsius, o que torna a organização de jogos nesse período algo extremamente difícil.

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Adiamento à moda do Euro 2020?

O "Mirror" indicou que o desafio aumentará caso a FIFA decida ampliar o Mundial para 64 seleções, o que aumentará o número de semanas do torneio e tornará mais complexo encontrar uma data adequada.

Perante estes dados, destaca-se a opção de realizar o torneio durante os meses de janeiro e fevereiro de 2035 como a solução mais realista, já que permite que as competições terminem antes da época da peregrinação (Hajj), que se prevê que comece em meados de fevereiro desse ano, além de evitar a sobreposição com as celebrações de fim de ano.

Este cenário, caso seja adotado, levaria a que o Mundial saísse pela primeira vez do seu ciclo habitual de quatro em quatro anos, ainda que por uma diferença temporal que não ultrapassa algumas semanas, num passo que poderá trazer à memória o adiamento do Campeonato da Europa de 2020 para 2021 devido à pandemia de covid-19.

Todas as hipóteses em cima da mesa

Por seu lado, o presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, garantiu que a FIFA continua a estudar todas as opções relacionadas com o calendário dos torneios, sublinhando a necessidade de haver flexibilidade.

Infantino afirmou: "Discutimos este assunto constantemente, e não se trata apenas de um único Mundial, mas de uma visão global do calendário do futebol".

E acrescentou: "O melhor mês para praticar futebol é junho, mas não é muito aproveitado na Europa. Talvez existam formas de melhorar o calendário de jogos, e ainda estamos a discutir todas as hipóteses. Temos de manter a mente aberta até chegarmos à decisão adequada".