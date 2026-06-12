A FIFA está dizendo a verdade? Os assentos vazios colocam em dúvida a versão de Infantino

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou que o número de espectadores chegou a 44.985 na partida da Copa do Mundo disputada entre a Coreia do Sul e a República Tcheca (2 a 1) em Guadalajara, na manhã desta sexta-feira, horário de Greenwich.

No entanto, a grande quantidade de assentos vazios espalhados pelo estádio reacendeu as preocupações quanto aos preços dos ingressos e ao nível de público do torneio ampliado, segundo a agência “Reuters”.

Enquanto mais de 80 mil torcedores se reuniram no Estádio Azteca para assistir à partida de abertura entre o país anfitrião, o México, e a África do Sul, a imagem das arquibancadas sem lotação no Estádio de Guadalajara, com capacidade para cerca de 46 mil espectadores, aumentou a intensidade das críticas dirigidas à estratégia comercial da FIFA, nesta primeira edição da Copa do Mundo com a participação de 48 seleções.

Também surgiram dúvidas nas redes sociais sobre o número de torcedores anunciado pela FIFA e se ele seria maior do que a realidade.

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Alguns torcedores dentro do estádio atribuíram a culpa pelo aumento dos preços dos ingressos ao aparecimento desses assentos vazios, criticando o modelo de preços adotado pela FIFA.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu os preços dos ingressos após críticas da torcida, afirmando que os valores estão em linha com grandes eventos esportivos.

A FIFA anunciou a venda de mais de 6 milhões de ingressos para o torneio, destacando anteriormente a forte demanda de várias partes das Américas, onde Infantino afirmou que a procura “superou as expectativas em dez vezes ou mais”.

No entanto, associações como a “Aficionados de Futebol da Europa” alertaram que os preços “exagerados” podem excluir os torcedores comuns.

De acordo com a associação, os preços dos ingressos para esta edição subiram cerca de cinco vezes, em comparação com a Copa do Mundo de 2022 no Catar.