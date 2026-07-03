A FIFA esclarece a situação do gol anulado no final da partida entre Portugal e Croácia

A FIFA anunciou oficialmente que o gol marcado no final do tempo de acréscimo da partida entre Portugal e Croácia (2 a 1) foi corretamente anulado. Sensores detectaram que Igor Matanovic tocou minimamente na bola antes do gol de empate que acabou sendo anulado.

Aos 14 minutos do tempo de acréscimo, com o placar em 2 a 1 para o Portugal, tudo parecia perdido para a Croácia, até que um passe longo passou por Matanovic e, na jogada seguinte, o goleiro Diogo Costa parecia ter sofrido o gol de empate após um toque de Josko Gvardiol.

O árbitro Espen Eskås inicialmente validou o gol, mas foi chamado ao monitor pelo VAR. Lá, o norueguês soube que sensores na bola haviam detectado um leve contato com a cabeça de Matanovic.

O gol foi então anulado, mas para os telespectadores houve um momento de incerteza. Apenas com base nas imagens de TV disponíveis, não era possível ver claramente se o atacante do SC Freiburg havia tocado na bola.

A Tecnologia da Bola Conectada esclareceu rapidamente a situação para os telespectadores. Em caso de (toque mínimo), o chip dentro da bola emite um sinal. Por meio de um gráfico, semelhante a um batimento cardíaco em um monitor, ficou claro que o toque mínimo havia causado o impedimento.

Como Matanovic tocou na bola — e não apenas Renato Veiga —, Mario Pasalic estava claramente impedido, e os croatas saíram de campo desapontados. “Sinceramente, acho que senti um leve toque com meu cabelo”, admitiu Matanovic após a partida.

“Perguntei ao árbitro, pois não tinha 100% de certeza se havia tocado nela. Ele me disse que havia um chip na bola, que houve um leve contato e que, por isso, foi considerado impedimento”, afirmou Matanovic.