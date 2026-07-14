A FIFA entra em contato com a Federação Tunisiana sobre a crise das substâncias dopantes... Será que aplicará sanções?

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) definiu sua posição quanto à imposição de sanções a vários jogadores da seleção tunisiana que participou da Copa do Mundo de 2026, devido ao resultado positivo de suas amostras nos exames antidoping.

O jornal britânico “Daily Mail” havia informado, há alguns dias, que pelo menos oito jogadores da seleção da Tunísia apresentaram vestígios da substância “clenbuterol”, proibida pela Agência Mundial Antidoping (WADA). Trata-se de uma substância usada clinicamente para dilatar os brônquios, mas que está incluída na lista de substâncias proibidas nos esportes competitivos.

As mesmas fontes confirmaram que as investigações preliminares indicaram que a causa desses resultados se deve ao consumo de carne contaminada durante a estadia da seleção no México, e não para fins de melhorar o desempenho esportivo.

Segundo informou a rede tunisiana “Mosaïque”, nesta terça-feira, a FIFA notificou a Federação Tunisiana de Futebol de que os jogadores das Águias de Cartago não serão punidos.

A mesma fonte acrescentou que a FIFA informou à Federação Tunisiana de Futebol que ficou comprovado que os jogadores consumiram carne local contendo substâncias proibidas utilizadas para queimar gordura.

A seleção tunisiana foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 com resultados desastrosos, tendo sofrido três derrotas pesadas contra a Suécia (5 a 1), o Japão (4 a 0) e a Holanda (3 a 1), o que levou à demissão do técnico Sabri Lamouchi após a primeira partida — um fato sem precedentes na história da Copa do Mundo.