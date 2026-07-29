A Federação Internacional de Futebol (Fifa) defendeu a decisão de expulsar o suíço Breel Embolo, durante o confronto contra a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) no lance seguiu uma interpretação aprovada da regra da "identidade equivocada", apesar da polêmica gerada pelo episódio e das declarações do Conselho da Federação Internacional de Futebol (IFAB) a respeito.

A conta oficial da Fifa na rede social "X" reproduziu a fala de um porta-voz da entidade: "A interpretação da Fifa sobre identidade equivocada foi aplicada de forma consistente durante a Copa do Mundo. Houve dois casos em que um jogador foi identificado por engano como autor de uma infração que exigia cartão amarelo, e o árbitro de vídeo aconselhou o árbitro a corrigir o erro factual decorrente da simulação do adversário".

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E o porta-voz da Fifa acrescentou: "A simulação em si não pode ser contestada e não deve levar a uma punição disciplinar contra o adversário que possa acarretar consequências adicionais, como a expulsão por segundo cartão amarelo ou a suspensão em decorrência do acúmulo de cartões".

E prosseguiu: "Não consideramos que isso tenha sido um erro do árbitro ou do árbitro assistente de vídeo, e a decisão foi uma correção em nome da justiça".

E completou: "Estamos cientes dos comentários da IFAB constantes em seu comunicado, e mantivemos contato com eles o tempo todo. Eles confirmaram que essa interpretação está correta, que foi bem recebida e que fará parte das discussões relacionadas à revisão do protocolo da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), conforme discutido na última Assembleia Geral Anual".

O que aconteceu com Embolo?

Durante o segundo tempo da partida entre Argentina e Suíça nas quartas de final, Embolo, jogador da Suíça, caiu sem contato com Leandro Paredes, e o árbitro português João Pinheiro marcou falta contra o argentino, aplicando-lhe cartão amarelo.

Mas o árbitro de vídeo interveio e, após revisar o lance, considerou que Embolo havia simulado ter sofrido a falta, anulando o cartão de Paredes e transferindo-o ao suíço, que era o seu segundo na partida, sendo expulso aos 72 minutos.

O placar na ocasião era de 1 a 1, antes que a Argentina aproveitasse a inferioridade numérica da Suíça e marcasse dois gols na prorrogação, vencendo por 3 a 1 e avançando à semifinal.

Vale lembrar que um lance semelhante ocorreu durante a partida entre Paraguai e Estados Unidos na fase de grupos, e, ao final, também foi advertido o jogador paraguaio Miguel Almirón, sob a alegação de tentativa de enganar o árbitro.



