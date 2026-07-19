A FIFA divulga uma grande notícia sobre as polêmicas pausas para hidratação na Copa do Mundo

A FIFA vai reavaliar as tão comentadas pausas para hidratação desta Copa do Mundo. Isso foi confirmado por Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento global do futebol, durante uma coletiva de imprensa. A medida gerou polêmica durante todo o torneio.

Já antes da Copa do Mundo, havia pedidos para que fossem inseridas pausas para hidratação em caso de altas temperaturas, a fim de proteger o bem-estar dos jogadores. No entanto, a FIFA acabou decidindo aplicar as chamadas “pausas para hidratação” como regra padrão em todas as partidas.

Isso rapidamente gerou críticas. Muitos telespectadores e analistas consideraram desnecessário em partidas em estádios cobertos ou com temperaturas mais baixas, onde as condições, na verdade, não justificavam tal medida.

Além disso, houve irritação porque as emissoras de TV usavam as pausas para blocos de publicidade. Também se sugeria frequentemente que os treinadores aproveitavam as interrupções para dar instruções adicionais, o que poderia influenciar o andamento da partida.

Wenger reconhece que a medida não foi bem recebida em todos os lugares. “Em muitos jogos em que o estádio era coberto, as pessoas não ficaram satisfeitas com isso. Mas, antes do início da Copa do Mundo, decidiu-se aplicá-la em todas as partidas”, explicou ele.

Segundo o francês, no entanto, o efeito sobre os resultados foi limitado. “Não tenho a impressão de que isso tenha influenciado os resultados, mas estamos aqui a serviço das pessoas que assistem ao futebol e tiraremos nossas conclusões após a Copa do Mundo.”

Com essa avaliação, a FIFA parece deixar margem para ajustes em torneios futuros. A UEFA já havia informado anteriormente que não pretende, de forma alguma, implementar os intervalos para hidratação em grandes torneios como o Campeonato Europeu e a Liga dos Campeões.