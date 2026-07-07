A FIFA discute o fim da proibição: o retorno da Rússia pode se tornar possível de repente

A FIFA pode estar diante de um ponto de inflexão marcante. De acordo com informações da Sky, a federação mundial de futebol discutirá oficialmente em breve se a proibição das equipes russas deve ser revogada. Isso seria uma consequência direta dos recentes acontecimentos no mundo do esporte internacional.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, todos os clubes e seleções russas estão excluídos das competições internacionais. Essas sanções foram impostas, na época, em conjunto pela FIFA e pela UEFA.

Curiosamente, a guerra em si nunca foi explicitamente citada como motivo. As federações referiram-se principalmente a riscos de segurança, à integridade das competições e à garantia de um andamento ordeiro das partidas.

A situação parece agora estar mudando, em parte devido a uma decisão do Comitê Olímpico Internacional. O COI anunciou na terça-feira que as sanções contra os atletas russos serão, em grande parte, suspensas, permitindo que eles voltem a participar de eventos esportivos internacionais.

No entanto, há condições rigorosas para o retorno. Os atletas russos devem, entre outras coisas, cumprir regras antidoping abrangentes e passar por vários controles antes de poderem voltar a competir internacionalmente.

No futebol, já haviam sido dados sinais de que um retorno seria discutível. Assim, a FIFA convidou todos os países membros, incluindo a Rússia e a Bielorrússia, para a Copa do Mundo Sub-15, que será disputada em outubro no Azerbaijão. Além disso, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, já havia se manifestado anteriormente a favor do retorno das seleções russas.

No entanto, o possível retorno é um assunto extremamente delicado. Especialmente na Ucrânia, as reações aos desdobramentos têm sido de incompreensão, o que significa que uma decisão definitiva da FIFA, sem dúvida, gerará muita discussão no mundo do futebol.