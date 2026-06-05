A FIFA comete um erro grave; sessenta torcedores da Copa do Mundo recebem uma notícia terrível

Um grande erro da FIFA vai custar caro a sessenta torcedores. Em um comunicado publicado no X, a entidade mundial do futebol informou que os torcedores que receberam ingressos gratuitos por engano terão que pagá-los.

Cerca de sessenta torcedores receberam uma mensagem de erro ao finalizar a compra de ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo em Toronto. Por causa disso, os pagamentos não foram processados, embora os ingressos tenham aparecido em suas contas.

A FIFA já percebeu o grave erro e está solicitando que os torcedores paguem pelos ingressos.

Caso isso não ocorra, os ingressos serão removidos de suas contas e colocados à venda novamente.

“A FIFA pode confirmar que cerca de sessenta torcedores da Copa do Mundo da FIFA 2026 receberam, na quarta-feira, 3 de junho, uma mensagem sobre ingressos que foram atribuídos gratuitamente devido a um problema de pagamento ocorrido anteriormente durante o processo de finalização da compra”, escreve a entidade.

Apesar do erro, a FIFA ainda quer receber o pagamento. “Os ingressos solicitados por esses torcedores continuam reservados, e os torcedores envolvidos foram convidados a pagar o valor correto. A FIFA lamenta o erro e o eventual transtorno causado por ele.”