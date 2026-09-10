Em resposta enfática e categórica, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, negou de forma taxativa a existência de qualquer acordo ou promessa ao Marrocos para sediar a final da Copa do Mundo de 2030, colocando fim à polêmica desencadeada por Fouzi Lekjaa e levantando ainda mais suspeitas sobre o uso do dossiê do Mundial como carta em uma disputa de poder dentro da FIFA.

A negativa oficial veio após declarações impactantes feitas por um alto dirigente do futebol marroquino, que afirmou que a partida mais importante do torneio daqui a quatro anos será realizada no gramado do grande estádio Hassan II, em Casablanca, que ainda está em construção.

Declaração eleitoral confunde a FIFA

De acordo com o que revelou o jornal espanhol "Marca", citando um porta-voz oficial da FIFA, a resposta foi breve e enfática: "Como foi anunciado em 5 de agosto de 2026, a FIFA tomará uma decisão no momento oportuno".

O autor das declarações foi Fouzi Lekjaa, uma das figuras mais destacadas do futebol marroquino, que também ocupa o cargo de vice-ministro das Finanças, e que fez essa declaração durante um comício eleitoral do partido liberal Autenticidade e Modernidade (PAM), que faz sua campanha eleitoral hoje.

A declaração de Lekjaa não foi a primeira do gênero. Exatamente um mês antes, em 5 de agosto, o jornal britânico "The Times" publicou uma reportagem chocante afirmando que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ofereceu ao Marrocos sediar a final em troca de seu apoio, o que levou a FIFA, na ocasião, a responder com a mesma frase: "É incorreto e enganoso afirmar que o presidente da FIFA fez quaisquer promessas sobre o local de realização da final da Copa do Mundo de 2030".

E hoje, apenas um mês depois, a FIFA se vê obrigada a repetir a mesma resposta, palavra por palavra, à mesma pessoa.

Disputa por influência ofusca o Mundial

Essa hesitação revela a dimensão da crise interna que abala a FIFA, decorrente de seu polêmico projeto de vender uma fatia das receitas de futuras Copas do Mundo a investidores privados, projeto do qual acabou desistindo diante da feroz oposição das confederações europeia e asiática.

O jornal "The Times" interpretou, na ocasião, os esforços de aproximação da FIFA em relação ao Marrocos como parte de uma batalha pela permanência no poder e pela conquista dos votos do continente africano antes das eleições presidenciais previstas para acontecer em Rabat.

Vale lembrar que a Copa do Mundo de 2030 será realizada em 6 países pela primeira vez na história, com Espanha, Portugal e Marrocos sediando a grande maioria das partidas, enquanto Uruguai, Argentina e Paraguai receberão os três jogos de abertura em homenagem ao centenário do primeiro Mundial, disputado em 1930 em Montevidéu.

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Até o momento, a FIFA não anunciou oficialmente a distribuição dos estádios entre os três principais países-sede e, portanto, a identidade do estádio da partida final permanece desconhecida, sendo tudo o que se diz apenas promessas eleitorais prematuras.