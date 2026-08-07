A conta oficial em espanhol da Copa do Mundo, ligada à Federação Internacional de Futebol (FIFA), reviveu nesta sexta-feira um dos momentos mais marcantes do Mundial de 2026, ao publicar uma foto da partida entre Egito e Argentina, disputada pelas oitavas de final.

Na imagem, aparece o meio-campista da seleção argentina, Enzo Fernández, enquanto acertava uma cabeçada que anunciava o terceiro gol nas redes de Mostafa Shobier, sob o olhar do zagueiro do Egito, Yasser Ibrahim.

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A conta oficial do Mundial comentou a foto dizendo: "De 0 a 2 para 3 a 2 em 13 minutos".

A lembrança remete à partida das oitavas de final que reuniu Argentina e Egito, no dia 7 de julho passado (há um mês completo), no Atlanta Stadium, nos Estados Unidos.

A Argentina, então detentora do título, estava perdendo por dois gols de diferença até o minuto 78, depois que Yasser Ibrahim marcou o gol que colocou o Egito na frente aos 15 minutos, e Mostafa Zico ampliou o segundo gol aos 67 minutos.

Mas a seleção argentina reagiu de forma dramática nos minutos finais e conseguiu marcar 3 gols consecutivos em 13 minutos.

Aos 79 minutos, Cristian Romero diminuiu a diferença com uma cabeçada, antes de Lionel Messi empatar com um forte chute aos 83 minutos.

E, aos dois minutos dos acréscimos, Enzo Fernández completou a virada argentina ao marcar o terceiro gol de cabeça, para que a partida terminasse com a vitória da seleção latino-americana (3 a 2).



