A FIFA bloqueia o crachá de um jornalista para a final da Copa do Mundo após críticas severas

O jornalista esportivo Filippo Ricci, da Gazzetta dello Sport, acende uma nova polêmica em torno da FIFA. No X, ele revela que sua credencial para a final da Copa do Mundo, após ter sido inicialmente aprovada, acabou sendo revogada.

No sábado, a Gazzetta dello Sport publicou um artigo contundente sobre a Copa do Mundo organizada pela FIFA. “Um desastre mundial total”, diz a manchete. Na matéria, o jornal esportivo rosa enumera os motivos pelos quais, em sua opinião, a competição final acabou sendo um fracasso.

A Gazzetta considera a Copa do Mundo muito quente, muito cara, muito comercial, muito política e, acima de tudo, grande demais. O jornal italiano destaca, entre outras coisas, que os preços dos ingressos estão extremamente altos. Por um ingresso para a final, seria cobrado até mesmo entre 10.000 e 2,3 milhões de dólares. Além disso, o jornal fala de excesso de interferência política. Como exemplo, cita-se a revogação da suspensão de Folarin Balogun.

As críticas ao torneio parecem não ter sido bem recebidas pela FIFA. A Gazzetta dello Sport apresentou cinco pedidos de credenciamento, e todos foram inicialmente aprovados.

No dia da final, porém, três foram revogadas, incluindo a de Ricci. “Acabou. Após 38 dias, 11 partidas ao vivo e 165 artigos, minha Copa do Mundo chega ao fim de forma abrupta e inesperada, pouco antes da final”, escreve o jornalista no X.

“Esta manhã eu ainda tinha um ingresso para a final, além de acesso à zona mista e uma vaga de estacionamento. Algumas horas depois, tudo havia sido cancelado.” Ricci foi então informado pela FIFA de que se tratava de uma falta de vagas disponíveis, enquanto outros veículos de comunicação viram todos os seus pedidos serem confirmados.

O italiano anexa capturas de tela dos e-mails de confirmação recebidos à sua postagem. Nelas, fica claro que as credenciações foram repentinamente revogadas. Por isso, na Itália, sugere-se cautelosamente que a cobertura crítica da *Gazzetta dello Sport* tenha desempenhado um papel na revogação das credenciações.















