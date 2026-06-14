A Federação Internacional de Futebol (FIFA) se pronunciou sobre a jogada que resultou no pênalti e no primeiro gol da Suíça contra o Catar, no último sábado, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, a FIFA divulgou um comunicado esclarecendo o que ocorreu na cobrança de pênalti a favor da Suíça contra o Catar, na qual houve um possível impedimento anterior que não foi marcado, mas as linhas de impedimento não apareceram na tela.

O comunicado indicou que a FIFA recebeu muitas críticas por não ter exibido as linhas de impedimento na tela.

A FIFA declarou: “Durante a partida entre o Catar e a Suíça na Baía de São Francisco, uma breve falha técnica impediu a geração das animações gráficas de impedimento antes do pênalti marcado a favor da Suíça aos 14 minutos”.

E acrescentou: “O problema foi resolvido rapidamente. O funcionamento da tecnologia de vídeo não foi afetado por essa falha, e o procedimento normal para verificar a decisão tomada em campo foi seguido”.

E concluiu: “As linhas utilizadas pela tecnologia de vídeo para verificar a posição dos jogadores envolvidos não mostraram que o atacante estivesse em posição de impedimento em nenhuma das duas situações que antecederam diretamente a decisão do pênalti”.

O astro inglês aposentado Gary Neville criticou a FIFA após a falha da tecnologia de vídeo em anular o pênalti concedido à Suíça por motivo de impedimento, dizendo: “Por que a FIFA não nos mostra as informações num momento em que já sofre de tanta desconfiança em relação a ela? Isso é ditadura: a ideia de eles manterem esses dados internamente e não os exibirem para a torcida é completamente ridícula.”