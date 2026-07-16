A “FIFA” abre uma investigação urgente contra a Argentina... e começa a ouvir os depoimentos dos envolvidos

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu abrir uma investigação sobre os acontecimentos que se seguiram à partida entre Argentina e Inglaterra, no que diz respeito às comemorações dos jogadores argentinos pela classificação para a final da Copa do Mundo.

Isso ocorreu depois que o Gabinete do Primeiro-Ministro britânico solicitou à FIFA que investigasse a seleção argentina, após seus jogadores terem erguido uma faixa com mensagens políticas durante a partida das semifinais da Copa do Mundo.

Após uma partida alucinante, na qual os “dançarinos do tango” conseguiram reverter o placar desfavorável contra a Inglaterra para uma vitória por 2 a 1 na semifinal, o gramado deixou de ser um palco de comemoração futebolística para se tornar uma plataforma de uma mensagem política provocativa, cujos protagonistas foram os jogadores argentinos, que comemoraram erguendo uma faixa com os dizeres “As Ilhas Malvinas são argentinas”.

O jornal “As” revelou que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu abrir uma investigação oficial para coletar informações e ouvir os depoimentos dos envolvidos na exibição da faixa que trazia o slogan “Ilhas Malvinas sem a Argentina”, conforme foi divulgado inicialmente, antes que sua versão final ficasse clara.

O jornal espanhol continuou: “Após a vitória na semifinal da Copa do Mundo, os jogadores da seleção argentina estenderam uma faixa no campo com os dizeres: ‘As Ilhas Malvinas são argentinas’”, e acrescentou: “Lo Celso tirou uma foto comemorativa com a faixa, colocou-a na grama e os jogadores se reuniram ao seu redor, tornando-a o centro das comemorações”.

Segundo o jornal, a Federação Argentina de Futebol (AFA) punirá as atitudes de seus jogadores, devido à clareza, ousadia e a violação explícita dos regulamentos, já que as regras da FIFA são claras e inequívocas, e não permitem qualquer ato com motivação política, o que se aplica a todas as competições, especialmente à Copa do Mundo, devido à sua extrema importância.

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E informou que, atualmente, estão sendo analisados dois cenários de punições: multa e suspensão de uma partida, embora todos os indícios apontem para o primeiro cenário. Em poucas horas, a Federação Argentina receberá uma notificação oficial, e será aberto o processo para ouvir os depoimentos e as alegações dos envolvidos; tudo indica que a punição será uma multa aplicável à própria federação, em vez da suspensão dos jogadores envolvidos, especialmente de Lelo, responsável por colocar o cartaz no campo.

Por sua vez, o jornal “The Athletic” destacou que o gesto dos jogadores contrasta de forma gritante com as declarações de Lionel Scaloni, técnico da Argentina, dias antes da partida contra a Inglaterra, quando ele minimizou a importância política e o caráter de protesto do jogo, afirmando: “É apenas um jogo de futebol”, mas os jogadores acolheram o gesto e passaram a tirar fotos comemorativas em frente a ele, em meio às comemorações.

O jornal esclareceu que há precedentes para ambos os lados, mas tudo indica que haverá uma multa semelhante à imposta em um incidente análogo durante um amistoso entre a Argentina e a Eslovênia, no qual foi erguida uma faixa com a mesma mensagem. O tempo é curto para resolver uma questão que vai além do âmbito esportivo, mas a Fifa dará início aos procedimentos imediatamente.