A Federação Internacional de Futebol, a Fifa, anunciou a abertura de um processo disciplinar contra a Federação Argentina de Futebol e vários de seus jogadores, com base em diversas supostas infrações cometidas durante a disputa da Copa do Mundo, a mais notável delas o uso de um evento esportivo para promover posicionamentos políticos.

A decisão veio em decorrência do que aconteceu após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal, na cidade de Atlanta, quando alguns jogadores da seleção ergueram uma faixa em que se lia "As Ilhas Malvinas são argentinas", em referência direta ao histórico conflito entre os dois países pela soberania das ilhas.

Em comunicado oficial, a Fifa afirmou que a exploração das competições esportivas para expressar mensagens não esportivas constitui uma violação explícita do regulamento disciplinar, ressaltando que o episódio não é o primeiro, já que a Argentina havia sido multada em 20 mil libras esterlinas em 2014 por causa de uma faixa semelhante antes de um amistoso contra a Eslovênia.

As acusações não se limitaram ao episódio da faixa, mas incluíram uma longa lista de infrações ao longo do torneio, entre elas cânticos e gestos discriminatórios, atraso no início das partidas, falhas na aplicação dos protocolos de segurança, além de mensagens inadequadas por parte da equipe e de sua torcida, e o arremesso de objetos das arquibancadas em mais de uma partida.

A investigação também se estendeu aos acontecimentos da partida final, que a Argentina perdeu para a Espanha por 1 a 0 na prorrogação, em Nova Jersey. Uma breve confusão eclodiu após o apito final, depois que o meio-campista Leandro Paredes derrubou ao chão o astro espanhol Gavi, antes que os reservas da seleção espanhola invadissem o gramado para comemorar.

Paredes responde a três acusações de agressão, enquanto seu companheiro Nahuel Molina responde a duas. Já Molina, Thiago Almada, o ex-jogador e integrante da comissão técnica Roberto Ayala, além de Gavi, respondem a uma acusação relacionada a conduta antidesportiva.

A Fifa encerrou seu comunicado reafirmando que, "de acordo com o código disciplinar, foi dada aos acusados a oportunidade de apresentar sua posição, e, em seguida, a comissão disciplinar emitirá sua decisão no momento oportuno".