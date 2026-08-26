"Como Joselu Junior", exaltou Jude Bellingham a primeira marca deixada por seu novo companheiro de equipe, que provavelmente nem para ele, pouco mais de um mês atrás, dizia muita coisa. Carlos Espi acabara de salvar o Real Madrid de uma largada em falso na nova temporada de LaLiga, ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 aos 90 minutos no jogo 1, contra o Espanyol de Barcelona. Como um coringa, apenas dez minutos após entrar em campo, exatamente como Joselu fez no passado (atualmente sem clube), quando em 2024 selou a dramática eliminação do Bayern de Munique no jogo de volta da semifinal da Champions League com dois gols no fim e levou o Real à final.

Mas não foram apenas o momento tardio e a qualidade de coringa que fizeram o gol de Espi lembrar Joselu, e sim também a forma como saiu: Kylian Mbappé não conseguiu finalizar após um drible na área, Espi estava bem posicionado, percebeu a jogada, pegou a bola a cinco metros do gol e a fuzilou com inteligência para as redes. Exatamente como faz um centroavante clássico à la Joselu.

Era justamente um jogador assim que o velho e novo técnico do Real, José Mourinho, queria acrescentar ao elenco neste verão, ainda mais porque o cria Gonzalo Garcia, outro atacante desse perfil, se transferiu para o Fulham. E, graças a Espi, Mourinho pôde respirar aliviado: a surpreendente contratação salvou a estreia oficial do português em seu retorno ao Bernabéu. Afinal, uma perda de pontos na rodada de abertura da liga já teria rendido manchetes negativas logo de cara.

Carlos Espi no Real Madrid: a "fera" como o "homem mais feliz do mundo"

"Sou o homem mais feliz do mundo", comemorou Espi após seu primeiro gol em sua primeira partida oficial pelos Merengues. "O treinador queria que eu trabalhasse ao máximo, formasse o ataque com Kylian e o ajudasse. Foi uma loucura quando, na comemoração, eu tinha o time todo ao meu redor."

Quando o Real anunciou a contratação de Espi no fim de julho, provavelmente não foram poucos os que se assustaram. Carlos quem? A taxa de transferência aumentou ainda mais a surpresa: afinal, o vice-campeão espanhol desembolsou 25 milhões de euros por um jogador ainda totalmente desconhecido no cenário internacional. É verdade que o jovem de 21 anos provavelmente já era conhecido pela maioria dos fãs de futebol na Espanha antes de sua ida para o Real, mas também não fazia tanto tempo assim.

Goal Only \ GFX

Que um dia ele acabaria no elenco estrelado dos Blancos não era algo realmente previsível em nenhum momento da trajetória de Espi no futebol até aqui. Criado em uma pequena cidade perto de Valência, ele passou por muito tempo fora do radar dos grandes clubes. Até pouco antes de completar 17 anos, jogava nas categorias de base do UD Alzira, cuja equipe principal atuou por alguns anos, até pouco tempo atrás, na quarta divisão espanhola.

Só aos 16 anos o atacante de 1,94 metro conseguiu dar o salto para o UD Levante, de Valência, nas proximidades. A característica mais marcante de Espi já naquela época: sua força física, favorecida por um estirão que havia tido pouco antes. "Ter mais de 1,90 metro já aos 16 anos era uma característica importante para a posição dele", lembrou Joaqui Navarro, então chefe das categorias de base do Levante, em entrevista ao The Athletic. No entanto, Espi ainda tinha "muito a evoluir em várias áreas do jogo, especialmente jogando de costas para o gol", ressaltou Navarro.

Carlos Espi: do UD Levante ao Real Madrid

No Levante, eles trabalharam isso com insistência, Espi evoluiu rapidamente e, apenas um ano e meio depois de sua chegada, estreou como profissional aos 18 anos pelo então time da segunda divisão. Já em sua segunda partida marcou seu primeiro gol, virou peça fixa do time principal em 2024/25 e contribuiu, saindo do banco, com seis gols para o retorno do Levante a LaLiga.

"O especial do Espi é que ele precisa de pouquíssimas chances para marcar", explicou seu ex-mentor Navarro, apontando a eficiência como uma grande virtude. Ainda assim, após o acesso, Espi também viveu uma fase difícil em sua ainda jovem carreira no Levante. No início, jogou pouco, passou a maior parte do tempo os 90 minutos no banco e não conseguiu superar o reforço milionário Karl Etta Eyong, que em certos momentos também foi cobiçado pelo Barcelona.

O que torna a rápida ascensão de Espi até o Bernabéu ainda mais surpreendente e, ao mesmo tempo, prova o quanto Mourinho e companhia acreditam em seu potencial: no começo do ano, Espi tinha nas pernas pouco menos de 100 minutos em LaLiga, distribuídos por cinco entradas curtas. O fato de o Levante ter ido muito mal na primeira metade da temporada passada acabou até ajudando o jovem.

"Estávamos em uma situação muito difícil, com apenas dez pontos na parada de inverno", relembrou o presidente Pablo Sanchez ao The Athletic, e explicou: "Então ficou claro para nós: se formos rebaixados, ao menos seguiremos nossos princípios." Em termos diretos, ele quis dizer: podemos cair de volta para a segunda divisão, mas então ao menos apostaremos o máximo possível em jogadores da nossa própria base.

"Ele faz, acima de tudo, gols importantes": a grande qualidade de Carlos Espi

Por isso, pouco antes do Natal, Luis Castro, que trabalhou durante muito tempo nas categorias de base do Vitória de Guimarães e do Benfica de Lisboa, foi contratado como novo técnico. "A explosão de Espi só aconteceu porque Castro confiou nele", explicou Sanchez. Espi quase não ficou mais de fora com o novo treinador, ganhou espaço saindo do banco e depois virou um fator decisivo para a permanência do Levante.

Getty Images

"Ele faz gols, mas, acima de tudo, faz gols importantes", exaltou o dirigente do Levante, Sanchez. Entre o fim de fevereiro e o fim de março, Espi marcou seis vezes em quatro jogos seguidos da liga, sempre contra concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. Primeiro, o doblete de Espi garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Alavés; depois, os dois empates por 1 a 1 contra Girona e Rayo Vallecano só vieram graças a um gol de Espi em cada partida. E, por fim, os dois primeiros gols na vitória por 4 a 2 sobre o Oviedo foram anotados pelo hoje atacante do Real.

Assim, o Levante sempre se manteve próximo da zona de salvação, mas precisou sofrer até o fim. Espi terminou com expressivos 11 gols em LaLiga, e um dos mais importantes saiu na penúltima rodada: contra o depois rebaixado Mallorca, Espi colocou o Levante em vantagem, e no fim o placar mostrava uma vitória em casa por 2 a 0. Foi o alívio decisivo: pela primeira vez em quase meio ano, o Levante deixou a zona de rebaixamento.

"Castro já disse isso na temporada passada: esse garoto não tem limite. Ele vai ser uma estrela, mas também continuará sendo uma boa pessoa", afirmou o dirigente do Levante, Sanchez, certo de duas coisas. De quebra, ele ainda pôde comemorar a receita da segunda venda mais cara da história do clube, da qual absolutamente nada havia vazado ao público antes do anúncio oficial.

Por que o período da transferência para o Real Madrid foi "terrível" para o pai de Carlos Espi?

"Foi terrível", admitiu Juanjo, pai de Espi, à rádio Cope, sobre os dias em torno da grande transferência do filho. Os dirigentes do Real haviam pedido discrição absoluta, algo que não foi nada fácil para o pai orgulhoso. "Guardar segredo, não poder falar sobre isso... nem com a minha mãe ou meu irmão, com ninguém", disse Juanjo, revelando seu estado de espírito.

Desde o fim de julho, agora ele pode contar a qualquer um que seu filho joga pelo grande Real. Espi assinou até 2031 no Bernabéu, e há planos de longo prazo para o ex-jogador das seleções espanholas sub-19 e sub-20. "Ele está vivendo um sonho neste momento, mas trabalha incrivelmente duro para isso", elogiou Mourinho o reforço após a estreia oficial dos sonhos.

O goleiro Thibaut Courtois concordou: "É impressionante como ele se impõe nos treinos contra nomes como Antonio Rüdiger ou Ibrahima Konate, ele é uma fera", disse o belga, atestando a enorme força física do novato, antes de revelar que o apelido dado por Bellingham a Espi já pegou em todo o elenco: "Nós o chamamos de Joselu Junior."