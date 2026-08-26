“Como Joselu Junior”, exaltou Jude Bellingham a primeira marca deixada por seu novo companheiro de equipe, que provavelmente nem para ele, até pouco mais de um mês atrás, era realmente um nome conhecido. Carlos Espi acabara de salvar o Real Madrid de uma largada em falso na nova temporada de LaLiga, marcando o gol da vitória por 2 a 1 aos 90 minutos no jogo de estreia contra o Espanyol. Como reserva utilizado no decorrer da partida, apenas dez minutos após entrar em campo — exatamente como Joselu fazia no passado (atualmente sem clube), ele que em 2024 selou a dramática eliminação do Bayern de Munique no jogo de volta da semifinal da Champions League com dois gols tardios e levou o Real à final.

Mas não foi apenas o momento tardio e o papel de reserva decisivo que fizeram o gol de Espi lembrar Joselu, e sim também a forma como aconteceu: Kylian Mbappé não conseguiu finalizar após um drible dentro da área, Espi estava bem posicionado, percebeu a jogada, pegou a bola a cinco metros do gol e a mandou com inteligência para as redes. Exatamente como faz um centroavante clássico ao estilo de Joselu.

Um jogador assim era justamente o que o velho e novo técnico do Real, José Mourinho, queria acrescentar ao elenco neste verão, ainda mais porque outro atacante desse perfil, o cria da casa Gonzalo García, se transferiu para o Fulham. E graças a Espi, Mourinho pôde respirar aliviado: a surpreendente contratação salvou a estreia oficial do português em seu retorno ao Bernabéu. Afinal, um tropeço logo na abertura da liga teria rendido manchetes negativas imediatamente.

Carlos Espi no Real Madrid: a “fera” como o “homem mais feliz do mundo”

“Sou o homem mais feliz do mundo”, vibrou Espi após seu primeiro gol em seu primeiro jogo oficial pelos Merengues. “O técnico queria que eu trabalhasse ao máximo, formasse o ataque com Kylian e o ajudasse. Foi uma loucura, na comemoração, ter o time inteiro ao meu redor.”

Quando o Real anunciou a contratação de Espi no fim de julho, provavelmente não foram poucos os que se espantaram. Carlos quem? A olhada no valor da transferência aumentou ainda mais a surpresa: afinal, o vice-campeão espanhol pagou 25 milhões de euros por um nome ainda completamente desconhecido no cenário internacional. É verdade que o jogador de 21 anos já era conhecido da maioria dos torcedores na Espanha antes de se transferir para o Real — mas também não havia tanto tempo assim.

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Que ele um dia chegaria ao elenco estrelado dos Blancos nunca foi algo realmente previsível em nenhum momento da trajetória de Espi no futebol até aqui. Criado em uma pequena cidade perto de Valência, ele passou por muito tempo longe do radar dos grandes clubes. Até pouco antes de completar 17 anos, atuava nas categorias de base do UD Alzira, cuja equipe principal esteve por alguns anos, até pouco tempo atrás, na quarta divisão espanhola.

Só aos 16 anos o atacante de 1,94 m conseguiu dar o salto para o Levante, de Valência, cidade próxima. A característica mais marcante de Espi já naquela época: sua força física, que devia a um estirão de crescimento ocorrido pouco antes. “Ter mais de 1,90 m já aos 16 anos era uma característica importante para a posição dele”, recordou Joaqui Navarro, então chefe da base do Levante, em entrevista ao The Athletic. No entanto, Espi “ainda precisava evoluir em muitas áreas do seu jogo, especialmente atuando de costas para o gol”, ressaltou Navarro.

Carlos Espi: do Levante ao Real Madrid

No Levante, trabalharam intensamente nisso, Espi evoluiu rapidamente e, apenas um ano e meio após sua chegada, estreou como profissional aos 18 anos pelo então clube da segunda divisão. Já em sua segunda partida marcou seu primeiro gol, virou peça fixa do time principal em 2024/25 e contribuiu com seis gols saindo do banco para o retorno do Levante a LaLiga.

“O especial em Espi é que ele precisa de pouquíssimas chances para marcar”, explicou seu ex-mentor Navarro, apontando a eficiência como um grande trunfo. Ainda assim, Espi também viveu uma fase difícil no Levante em sua ainda jovem carreira após o acesso. No início, jogou pouco, passou a maior parte do tempo os 90 minutos no banco e não conseguiu ganhar espaço à frente da contratação milionária Karl Etta Eyong, que em certos momentos também foi cobiçado pelo Barcelona.

O que torna a rápida ascensão de Espi até o Bernabéu ainda mais surpreendente e, ao mesmo tempo, prova o quanto Mourinho e companhia acreditam em seu potencial: no começo do ano, Espi tinha nas pernas apenas pouco menos de 100 minutos em LaLiga, distribuídos por cinco breves aparições. O fato de o Levante ter ido muito mal na primeira metade da temporada passada acabou até ajudando o jovem.

“Estávamos em uma situação muito difícil, tínhamos apenas dez pontos na parada de inverno”, relembrou o presidente Pablo Sanchez ao The Athletic, antes de explicar: “Para nós, então, ficou claro: se vamos cair, ao menos vamos seguir nossos princípios.” Em termos claros, ele quis dizer o seguinte: podemos voltar para a segunda divisão, mas pelo menos vamos apostar o máximo possível em jogadores da nossa própria base.

“Ele faz, acima de tudo, gols importantes”: a grande qualidade de Carlos Espi

Por isso, pouco antes do Natal, Luis Castro, que certa vez trabalhou por muito tempo nas categorias de base do Vitória de Guimarães e do Benfica, foi efetivado como novo treinador. “A explosão de Espi só aconteceu porque Castro confiou nele”, explicou Sanchez. Espi quase nunca mais ficou totalmente de fora com o novo técnico, mostrou serviço saindo do banco e então se tornou um fator decisivo para a permanência do Levante.

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“Ele faz gols, mas acima de tudo faz gols importantes”, encantou-se o dirigente do Levante, Sanchez. Entre o fim de fevereiro e o fim de março, Espi marcou seis vezes em quatro jogos seguidos da liga, sempre contra concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. Primeiro, os dois gols de Espi renderam uma vitória por 2 a 0 sobre o Alavés; depois, os empates por 1 a 1 contra Girona e Rayo Vallecano só aconteceram graças a um gol de Espi em cada partida. E, por fim, os dois primeiros gols no 4 a 2 sobre o Oviedo saíram dos pés do atual atacante do Real.

Assim, o Levante sempre se manteve próximo da zona de salvação, embora tenha precisado sofrer até o fim. Espi terminou com expressivos 11 gols na temporada de LaLiga, e um dos mais importantes veio na penúltima rodada: contra o posteriormente rebaixado Mallorca, Espi colocou o Levante em vantagem, e no fim o placar mostrava uma vitória em casa por 2 a 0. Foi o alívio decisivo: pela primeira vez em quase meio ano, o Levante deixou a zona de rebaixamento.

“Castro já disse na temporada passada: esse garoto não tem limite. Ele vai ser uma estrela, mas também vai continuar sendo uma boa pessoa”, afirmou Sanchez, para quem duas coisas são certas. De quebra, ele ainda pôde comemorar a receita da segunda venda mais cara da história do clube, da qual absolutamente nada havia vazado ao público antes do anúncio oficial.

Por que o período em torno da transferência para o Real Madrid foi “terrível” para o pai de Carlos Espi?

“Foi terrível”, confessou Juanjo, pai de Espi, à rádio Cope, sobre os dias em torno da grande transferência de seu filho. Os dirigentes do Real haviam pedido discrição absoluta, o que não foi nada fácil para o pai orgulhoso. “Guardar segredo, não poder falar sobre isso... nem mesmo com a minha mãe ou com o meu irmão, com ninguém”, contou Juanjo, abrindo o coração.

Desde o fim de julho, ele agora pode contar a todo mundo que seu filho joga no grande Real. Espi assinou até 2031 no Bernabéu, e há planos de longo prazo para o ex-jogador das seleções de base sub-19 e sub-20 da Espanha. “Ele está vivendo um sonho agora, mas trabalha incrivelmente duro para isso”, elogiou Mourinho o reforço após a estreia oficial dos sonhos.

O goleiro Thibaut Courtois fez coro: “É impressionante como ele se impõe nos treinos contra nomes como Antonio Rüdiger ou Ibrahima Konate, ele é uma fera”, disse o belga sobre a enorme força física do novato, antes de revelar que o apelido dado por Bellingham a Espi já pegou no elenco inteiro: “Nós o chamamos de Joselu Junior.”