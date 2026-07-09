A Federação Senegalesa prepara uma medida decisiva contra Babi Jay após o choque da Copa do Mundo

A Federação Senegalesa de Futebol está avaliando a possibilidade de tomar medidas contra Babi Jay, jogador do Villarreal, após suas declarações chocantes após a eliminação da Copa do Mundo de 2026.

A eliminação do Senegal nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Bélgica continua causando grande comoção.

Em meio a um clima tenso, marcado pela revelação de vários problemas internos durante o torneio, Babi Jay, jogador da seleção, piorou ainda mais a situação.

O meio-campista do Villarreal anunciou publicamente sua desistência da seleção senegalesa, enquanto a atual comissão técnica permanecer no cargo — uma declaração surpreendente que agravou ainda mais a crise enfrentada pelos Leões da Teranga.

De acordo com o site “Sport News Africa”, a Federação Senegalesa de Futebol está avaliando a possibilidade de punir o jogador.

A federação acredita que suas declarações têm impacto direto na coesão da equipe, mas a questão não para por aí, já que o site também informou que Babi Jay está sendo criticado por seu comportamento durante a Copa do Mundo.

Foi confirmado que o jogador é acusado de “vários casos de desrespeito em relação a alguns de seus companheiros de equipe, bem como aos dirigentes da federação, incluindo o secretário-geral Abdoulaye Seydou Sow e o diretor de marketing Bamba Ba”. Este novo caso reforça a profunda preocupação em torno da campanha do Senegal nos Estados Unidos, que não atingiu o nível esperado.

A seleção do Senegal estava vencendo por 2 a 0 contra a Bélgica na partida das oitavas de final, antes que os Diabos Vermelhos conseguissem marcar dois gols consecutivos poucos minutos antes do fim do tempo regulamentar, e, nos últimos instantes da segunda prorrogação, Yuri Tielemans marcou o gol da vitória para a seleção belga em um pênalti, garantindo uma vitória emocionante por 3 a 2 e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.