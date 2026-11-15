A Federação Saudita vai repetir os erros do passado? Alerta forte por causa do futuro de Donis

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Crescem as especulações sobre o futuro do grego Georgios Donis no comando técnico da seleção da Arábia Saudita, apesar dos sucessos que conquistou com a equipe no período recente, o mais recente deles o título da Copa do Golfo Árabe, num momento em que vozes do futebol saudita começaram a pedir a manutenção da estabilidade técnica e rejeitam a ideia de mudança antes dos compromissos que se avizinham.

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Entre as notícias sobre a indicação de nomes alternativos para suceder o treinador grego e os apelos por sua permanência até a Copa da Ásia de 2027, a Federação Saudita de Futebol se vê diante de questionamentos sobre o futuro do projeto técnico da seleção e sobre o quanto faz sentido abrir mão de um treinador que conseguiu devolver o ânimo ao time, apesar do fracasso na Copa do Mundo de 2026.

Reportagens especularam sobre a possibilidade de saída de Giorgos Donis do comando da seleção saudita no próximo período, mais precisamente antes do início das disputas da Copa da Ásia de 2027, apontando o espanhol Roberto Martínez, ex-treinador da seleção de Portugal, como candidato a assumir a responsabilidade no lugar do técnico grego.

Essas notícias surgem apesar de Donis não ter passado muito tempo no cargo, já que assumiu o comando da Arábia Saudita em abril passado, substituindo o francês Hervé Renard, apenas dois meses antes do início das disputas da Copa do Mundo de 2026.

A participação saudita no Mundial não correspondeu às expectativas, pois a seleção se despediu do torneio ainda na primeira fase, depois de se limitar a um empate diante do Uruguai por 1 a 1 e com Cabo Verde sem gols, enquanto sofreu uma pesada derrota diante da Espanha por 4 a 0, encerrando sua campanha na última posição do Grupo 8, com dois pontos.

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Apesar desses resultados, o julgamento sobre o trabalho de Donis não pode ser reduzido à participação mundialista, especialmente porque o técnico grego conseguiu, em seguida, obter uma conquista importante, com a qual devolveu a seleção saudita aos pódios de títulos.

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Conquista no Golfo reforça a posição do treinador grego

Donis conseguiu levar a seleção saudita ao título da Copa do Golfo Árabe em sua 27ª edição, a "Copa do Golfo 27", em outubro passado, dando à Arábia Saudita seu primeiro título em 23 anos.

O título não foi apenas mais um acréscimo ao currículo do técnico grego, mas veio após uma campanha marcante, ao longo da qual a seleção saudita demonstrou grande dose de disciplina e eficiência, depois de conquistar a vitória em quatro das cinco partidas, enquanto decidiu o quinto confronto nas cobranças de pênaltis.

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A seleção também se destacou durante o torneio por uma notável solidez defensiva, já que seus jogadores marcaram oito gols sem que suas redes fossem balançadas durante toda a competição, um indicativo da melhora ocorrida no desempenho do time sob o comando de Donis.

Observando os números do técnico grego desde que assumiu a função, a seleção saudita disputou 12 partidas oficiais e amistosas, nas quais conquistou seis vitórias, contra quatro empates e duas derrotas, com seus jogadores marcando 16 gols, enquanto suas redes foram balançadas nove vezes.

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Al-Hazza e Al-Hammad rejeitam a ideia da mudança

Em meio à polêmica levantada sobre o futuro de Donis, surgiram vozes sauditas pedindo sua permanência, considerando que o momento atual não comporta o ingresso em uma nova experiência técnica, especialmente com a aproximação dos compromissos importantes que aguardam a seleção.

Khaled Al-Hazza, ex-jogador do Al-Nassr, declarou seu apoio à permanência do treinador grego, apontando a evolução que a seleção saudita vivenciou em termos de espírito de luta e de desempenho dentro de campo.

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Al-Hazza afirmou, em declarações ao jornal saudita "Asharq Al-Awsat", que a troca do técnico neste momento pode confundir os jogadores e a comissão técnica e afetar negativamente o estado de estabilidade que a seleção começou a adquirir no período recente.

O ex-jogador do Al-Nassr enfatizou seu apego à permanência do treinador grego, dizendo: "Apoio a continuidade, e com força", em uma postura que reflete sua rejeição a abrir mão do trabalho iniciado por Donis apenas por causa do surgimento de especulações sobre seu futuro.

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Al-Hazza não foi a única voz a defender o treinador, pois a ele se juntou Saud Al-Hammad, ex-jogador do Al-Hilal e da seleção saudita, que, por sua vez, manifestou seu apoio à permanência de Donis, elogiando o trabalho técnico que ele realiza com a Arábia Saudita e os resultados obtidos sob seu comando, em primeiro lugar a conquista da Copa do Golfo, além do nível apresentado pela seleção diante da Coreia do Sul.

Al-Hammad advertiu que a decisão de encerrar o contrato do técnico grego pode se transformar em um passo do qual a Federação Saudita de Futebol venha a se arrepender, especialmente diante do estado de conforto que os jogadores sentem em relação ao seu método de trabalho, além da estabilidade técnica de que a seleção precisa no próximo período.

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Donis rompe o silêncio: os rumores prejudicam a Arábia Saudita

De sua parte, Donis não escondeu seu descontentamento com as crescentes especulações sobre seu futuro na seleção saudita, expressando sua rejeição aos rumores que cercam seu destino e considerando-os injustos, além de seu possível impacto negativo sobre o clima de trabalho dentro da seleção.

Esse clima coincidiu com a conquista, pela Arábia Saudita, de uma vitória expressiva sobre a Coreia do Sul por 3 a 2, no amistoso que reuniu as duas seleções na última sexta-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari, Doha, dentro da preparação da seleção para os próximos compromissos.

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A vitória adquiriu uma importância excepcional, por ser a primeira da seleção saudita sobre a Coreia do Sul em 21 anos, mais precisamente desde 2005, quando a Arábia Saudita superou seu adversário na ida e na volta pelos placares de 2 a 0 e 1 a 0, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.

Desde então, as duas seleções se enfrentaram em seis confrontos, nos quais a seleção saudita não conseguiu obter nenhuma vitória, depois de a Coreia do Sul vencer em duas partidas e quatro partidas terminarem empatadas, antes que Donis quebrasse esse tabu e levasse a Arábia Saudita a uma vitória há muito esperada.

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Entre a conquista no Golfo, a melhora no desempenho e a importante vitória sobre a Coreia do Sul, o argumento daqueles que pedem a permanência de Donis parece se basear na necessidade de construir sobre o que já foi conquistado, em vez de começar do zero. Mas a decisão final permanece nas mãos da Federação Saudita de Futebol, que será chamada a equilibrar os resultados do treinador, as ambições da próxima etapa e a importância da estabilidade antes da Copa da Ásia de 2027.