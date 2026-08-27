A Federação Saudita define sua posição sobre o apoio a Infantino em comunicado oficial

A Federação Saudita de Futebol anunciou sua posição quanto ao apoio a Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, antes das eleições que serão realizadas no Marrocos, em março de 2027.

Durante sua reunião realizada nesta quinta-feira, o conselho de administração da Federação Saudita de Futebol saudou o conteúdo do comunicado conjunto emitido pelo presidente da Federação Internacional, Gianni Infantino, e pelo secretário-geral Mattias Grafström, que incluiu o reconhecimento do erro e a decisão de não seguir adiante com a proposta "FIFA Forward Enterprise", além do compromisso de revisar os procedimentos relacionados a essa proposta.

O conselho valorizou, em comunicado oficial, o compromisso pleno expresso na mensagem de aproveitar o ocorrido, seguir adiante no processo de aprimoramento dos procedimentos e dos mecanismos de comunicação, fortalecer os princípios de governança e lidar com os desafios futuros com espírito de unidade e transparência.

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E afirmou que traduzir esses compromissos em passos práticos representa uma base importante para fortalecer a confiança, sobretudo diante da divergência de pontos de vista dentro do sistema do futebol internacional, o que reforça a importância de ampliar o âmbito do diálogo e da comunicação direta e construtiva entre as diferentes partes que buscam, de forma objetiva, desenvolver a trajetória do futebol no mundo.

O conselho de administração ressaltou que o contínuo desenvolvimento do futebol exige a unidade de seu sistema internacional e a união de esforços de suas diferentes partes, conclamando ao fortalecimento do diálogo e da comunicação entre a Federação Internacional de Futebol e as confederações continentais e nacionais, de modo a contribuir para a aproximação de pontos de vista, e enfatizando a importância de que o interesse do futebol, de seus jogadores e de suas torcidas permaneça à frente das prioridades.

Apontou que a Federação Saudita de Futebol, na condição de federação nacional e membro da Confederação Asiática de Futebol, valoriza o papel de seu presidente, o xeque Salman Al Khalifa, na busca pelo interesse do futebol asiático, e reafirma a continuidade da cooperação frutífera com a confederação continental. A federação também manifesta sua disposição de apoiar todos os esforços que contribuam para fortalecer o diálogo, o consenso e a unidade da família do futebol internacional.

A Federação Saudita apoia Infantino

Nesse contexto, o conselho de administração da Federação Saudita de Futebol renovou seu apoio e reconhecimento aos esforços contínuos empreendidos pelo presidente da Federação Internacional, Gianni Infantino, ao longo de quase uma década, para fortalecer a unidade da família do futebol, dar continuidade ao desenvolvimento e ao crescimento do esporte e ampliar sua presença mundial, de modo a atender ao interesse de todas as suas partes e às aspirações de seus jogadores e torcidas ao redor do mundo.

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Ao mesmo tempo, apontou os sucessos marcantes alcançados pelas três últimas edições da Copa do Mundo, que retrataram o trabalho do sistema futebolístico internacional com um só espírito.