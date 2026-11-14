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A Federação Saudita de Futebol definiu sua posição sobre o futuro do grego Georgios Donis, treinador da seleção saudita, depois que uma fonte oficial confirmou a permanência do técnico em sua função no próximo período, no momento em que este último manifestou seu desejo de comandar a Arábia Saudita durante a Copa da Ásia de 2027.

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O jornal "Arriyadiyah" citou neste sábado uma fonte oficial da Federação Saudita que confirmou a permanência de Donis em sua função, sabendo-se que seu contrato atual expira em julho próximo, coincidindo com a reprogramação da data do torneio continental.

O treinador grego havia falado sobre seu futuro após liderar a seleção saudita à vitória sobre a Coreia do Sul pelo placar de 3 a 2, no amistoso que reuniu as duas equipes na noite da última sexta-feira no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari Doha.

Donis disse durante a coletiva de imprensa: "Vocês sabem que sou uma pessoa franca, não sou um treinador comum, mas sim parte indissociável da Arábia Saudita, e vivi muitas experiências aqui".

E acrescentou: "Após o adiamento da Copa da Ásia, informei à minha comissão técnica que nosso contrato termina antes da nova data do torneio, e então alguns passaram a especular nomes de grandes treinadores, e esses são rumores absolutamente inúteis".

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E prosseguiu: "Mesmo depois do meu retorno de Jidá, um amigo grego em Neom me contou sobre notícias da minha demissão após a Copa do Golfo, e aqui estou eu hoje, continuando com a seleção".

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E detalhou: "Os rumores não me afetam pessoalmente, mas prejudicam o vestiário, e os que estão ao nosso redor reconhecem o tamanho do nosso trabalho, e o que se levanta não é justo conosco".

E acrescentou, falando sobre seus planos para a próxima etapa: "Se Donis é o treinador, então temos que trabalhar, e se eu não for, continuarei apoiando a seleção e trabalhando de coração por esta nação".

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O plano de Donis para a próxima etapa

O treinador da seleção saudita afirmou que elaborou uma visão clara para o futuro, esclarecendo: "Meu plano está pronto e o expliquei a todos, e haverá reuniões específicas com as comissões técnicas das seleções. Vamos evoluir passo a passo e temos uma nova geração que possui todos os requisitos para o sucesso".

Donis revelou a preparação de um plano para um período de treinamento da seleção saudita durante o próximo mês de março, seguido pela disputa da Copa Ouro da Concacaf, dentro do programa de preparação para os próximos compromissos.

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Uma vitória que veio em boa hora

O que mais alegrou Georgios Donis é que a vitória sobre a Coreia do Sul veio poucos dias após a polêmica em torno de seu futuro com a seleção saudita, já que alguns relatos afirmaram que ele deixaria o comando no próximo período.

Essas notícias surgiram apesar de o próprio treinador grego ter sido quem conduziu a seleção saudita ao título da Copa do Golfo Árabe em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27", após uma ausência de 23 anos completos dos pódios de premiação.

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No entanto, alguns críticos esportivos questionaram o trabalho de Donis com a seleção saudita no torneio do Golfo, e consideraram que o título veio como resultado da força dos elementos da seleção saudita em comparação com os adversários, tendo como prova o fracasso em se classificar da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Os críticos consideraram que a verdadeira capacidade do treinador grego aparecerá de forma mais evidente nos jogos difíceis que a seleção saudita disputará no próximo período, a exemplo do próprio jogo contra a Coreia do Sul.

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Não há dúvida de que a vitória sobre uma seleção do porte da Coreia do Sul, após uma ausência que durou 21 anos, é um novo acréscimo ao currículo imaculado de Donis com a seleção saudita, o que afasta as dúvidas a seu respeito e confirma sua permanência no comando.

Os números de Donis com a seleção saudita

A seleção saudita conquistou a vitória sobre a Coreia do Sul pelo placar de 3 a 2, no jogo que representou o décimo segundo confronto da seleção sob o comando de Donis, que assumiu a função em abril passado.

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O treinador grego conseguiu, durante esse período, conduzir a seleção ao título da vigésima sétima Copa do Golfo Árabe, sediada por Jidá há cinco semanas.

O saldo da seleção sob seu comando alcançou 6 vitórias e 4 empates contra duas derrotas, com seus jogadores marcando 16 gols, enquanto suas redes foram balançadas 9 vezes.