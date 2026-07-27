Relatos da imprensa saudita revelaram que o Al-Ittihad entrou em negociações avançadas com o Neom para a contratação do lateral-esquerdo Fares Abdi durante a atual janela de transferências.

O jornal saudita "Arriyadiyah" esclareceu que os contactos entre as duas partes prosseguem nestes dias, face a um forte desejo do lado do Al-Ittihad de fechar o negócio rapidamente, depois de ter colocado Abdi entre as suas prioridades para reforçar o flanco esquerdo.

O movimento do Al-Ittihad surge por recomendação do seu treinador alemão Jens Wissing, que atualmente está a avaliar o nível do lateral atual Muath Faqihi, com vista a tomar uma decisão final sobre a posição de lateral-esquerdo.

Este passo insere-se no plano da direção do Al-Ittihad para reorganizar a lista de estrangeiros da equipa, uma vez que planeia dispensar o defesa albanês Mario Mitaj caso se concretize o seu acordo com o Génova, de Itália, prevendo-se que o seu lugar seja preenchido por um médio estrangeiro.

O "Arriyadiyah" já tinha revelado, em primeira mão, no passado dia 15 de março, que Abdi figurava entre os interesses do Al-Ittihad, antes de as negociações registarem uma evolução notável e chegarem a estágios avançados entre os dois clubes.