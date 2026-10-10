A Federação Portuguesa de Futebol celebrou o gol de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr saudita, em um movimento que chamou a atenção em meio à polêmica contínua sobre a relação do capitão de Portugal com a seleção de seu país, após sua saída da concentração da equipe durante o último período de intervalo internacional, por conta de seu desentendimento com o técnico Jorge Jesus.

Ronaldo retornou à Arábia Saudita depois de deixar a concentração da seleção, para participar com o Al-Nassr do confronto contra o Al-Diriyah, na última sexta-feira, pela oitava rodada da Liga Saudita Profissional, marcando o primeiro gol da partida, que terminou com a vitória de sua equipe por 3 a 0.

A Federação Portuguesa não demorou a destacar o gol de Ronaldo, que foi o de número 980 em sua carreira, por meio de suas contas nas redes sociais.

A Federação Portuguesa publicou a frase: "Gol de Cristiano Ronaldo na vitória do Al-Nassr".

Essa interação ocorreu em um momento em que a Federação Portuguesa ainda permanece oficialmente em silêncio sobre a crise provocada pela saída de Ronaldo da concentração e as declarações trocadas em seguida em meio ao desentendimento com Jesus.

O capitão de Portugal havia dado a entender que assumia a responsabilidade por suas atitudes, além de ter falado sobre a possibilidade de sofrer punições, sem que a Federação Portuguesa tenha emitido um comunicado oficial sobre o episódio até o momento. Será que a atitude da Federação pode ser considerada uma prova do fim da crise entre as duas partes?

Gol de Samu Costa ignorado

Por outro lado, o segundo gol do Al-Nassr contra o Al-Diriyah não recebeu a mesma atenção da Federação Portuguesa, apesar de seu autor ser Samu Costa, jogador da seleção que disputou 7 partidas internacionais, e de ele ter marcado após um passe de seu compatriota João Félix, que vive um bom momento com a seleção.

Já o terceiro gol da equipe saudita foi marcado pelo francês Kingsley Coman, fechando a vitória do Al-Nassr por 3 a 0.