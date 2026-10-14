A Federação Palestina de Futebol rejeitou a ideia de retirar a Copa da Ásia de 2027 do Reino da Arábia Saudita, em meio aos acontecimentos atuais pelos quais a região tem passado no último período.

A Copa da Ásia de 2027 será realizada no Reino da Arábia Saudita no início do próximo ano, mais precisamente entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro de 2027.

No entanto, alguns relatos da imprensa falaram sobre a possibilidade de adiamento do torneio ou de sua transferência para fora do Reino da Arábia Saudita, diante da situação atual no país, que poderia impedir a capacidade de sediar a competição no momento.

A Federação Palestina de Futebol publicou um comunicado no qual anunciou sua rejeição a essa ideia e sua confiança na capacidade do Reino da Arábia Saudita de sediar o torneio na data prevista.

O comunicado afirmou: "A Federação Palestina de Futebol expressa sua total solidariedade ao Reino da Arábia Saudita, à sua liderança, ao seu governo e ao seu povo, diante dos ataques que vem sofrendo, reafirmando que está ao lado do Reino e que apoia tudo o que contribua para preservar sua segurança, sua estabilidade e a integridade de seu território".

E acrescentou: "A Federação Palestina reafirma seu orgulho pelas sólidas relações fraternais que unem os povos palestino e saudita, e pelas posições históricas do Reino da Arábia Saudita em apoio à causa palestina e aos direitos do povo palestino, enfatizando que a estabilidade e a segurança do Reino da Arábia Saudita representam um pilar fundamental para a segurança e a estabilidade da região".

E prosseguiu: "Nesse contexto, a Federação Palestina de Futebol renova sua plena confiança na capacidade do Reino da Arábia Saudita de organizar e sediar a Copa da Ásia de 2027 de acordo com os mais altos padrões organizacionais e técnicos, refletindo sua posição esportiva e os grandes recursos que possui, e demonstrando sua capacidade de acolher os maiores eventos esportivos continentais".

E continuou: "A Federação Palestina de Futebol reafirma que a participação de nossa seleção nacional na Copa da Ásia de 2027 no Reino da Arábia Saudita assume uma importância especial, sobretudo por iniciar sua caminhada contra a seleção saudita, na partida de abertura do torneio, o que reflete a profundidade dos laços esportivos entre irmãos e materializa os valores da competição leal e da aproximação entre os povos".

E concluiu: "A Federação Palestina de Futebol enfatiza que o esporte continuará sendo um espaço de fraternidade e de encontro, e uma mensagem de esperança e paz, expressando seus votos ao Reino da Arábia Saudita de permanente segurança, estabilidade e prosperidade, aos irmãos sauditas de mais progresso e sucesso, e ao próximo torneio asiático de excelência e êxito, à altura da posição do futebol asiático e das expectativas de seus torcedores".