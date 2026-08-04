Em um comunicado de tom duro, a Federação Palestina de Futebol dirigiu críticas sem precedentes à Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsabilizando-a pela continuidade do descaso com o sofrimento do futebol palestino e afirmando que o adiamento reiterado das decisões deixou de refletir neutralidade e passou a contribuir para a continuidade das violações e para o enfraquecimento da confiança no sistema do esporte. A entidade também enfatizou que o futuro do futebol palestino passou a enfrentar uma ameaça existencial, exigindo a aplicação dos regulamentos da Fifa a todas as federações e clubes, sem exceção e sem se submeter a pressões políticas.

A Federação Palestina de Futebol emitiu um comunicado no qual afirmou que o crescente debate entre as federações membros da Federação Internacional de Futebol (Fifa) a respeito de transparência, governança e responsabilização ocorre em um momento decisivo da história do futebol mundial.

A federação explicou que depositou sua confiança na atual liderança da Fifa duas vezes desde 2015, partindo da crença de que a verdadeira reforma se baseia na aplicação consistente das normas da Federação Internacional, no respeito aos direitos de todas as federações membros, na igualdade de dignidade entre elas, além de uma governança fundamentada em princípios e não em interesses imediatos.

Acrescentou que a federação palestina agiu, ao longo de todos esses anos, com espírito construtivo, respeitou todos os procedimentos da Fifa e aguardou o cumprimento das promessas, mas a realidade foi completamente diferente para o futebol palestino.

Perdas sem precedentes para o futebol palestino

O comunicado afirmou que o futebol palestino sofreu uma destruição sem precedentes em meio à guerra israelense contra a Faixa de Gaza, apontando que o sistema futebolístico sofreu perdas catastróficas.

Esclareceu que mais de 1.013 jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes e integrantes da família do futebol palestino foram mortos, e que os estádios, centros de treinamento e a infraestrutura esportiva foram destruídos de forma sistemática, o que ameaça o futuro de toda uma geração de jogadores palestinos.

Apontou ainda a interrupção das competições locais e a incapacidade das seleções nacionais palestinas de disputarem suas partidas em seu próprio território, ao contrário das demais federações membros da Fifa.

Quinze anos de adiamentos

A federação palestina enfatizou que, apesar de já terem se passado mais de quinze anos, as questões fundamentais apresentadas à Fifa continuam paralisadas entre revisões, relatórios e adiamentos, enquanto o futebol palestino enfrenta uma ameaça existencial.

Acrescentou que muitos hoje se questionam sobre a orientação comercial da Fifa e se os ativos mais importantes do futebol devem ser tratados como instrumentos financeiros, considerando que esses questionamentos são legítimos, mas não representam o cerne da questão para a Palestina.

Afirmou que a verdadeira pergunta é se a Fifa ainda tem a coragem de aplicar suas normas a todos de forma igualitária, sem hesitação e sem se submeter a pressões políticas.

"O adiamento deixou de ser neutralidade"

O comunicado afirmou que os adiamentos reiterados não foram uma forma de neutralidade, mas sim contribuíram para a continuidade das violações no terreno, esclarecendo que cada decisão adiada permitiu o agravamento da situação e enfraqueceu a confiança das federações membros no sistema da Fifa.

Acrescentou que isso se manifesta com clareza na continuidade da participação dos clubes dos assentamentos instalados nos territórios palestinos ocupados, uma vez que o número desses clubes aumentou enquanto a Fifa prosseguia com as deliberações, o que a federação palestina considerou uma prova do fracasso na aplicação das normas e na proteção da integridade dos territórios das federações membros.

O comunicado afirmou que o silêncio diante do que descreveu como genocídio cometido à vista do mundo equivale a cumplicidade.

A federação palestina também criticou as recentes iniciativas relacionadas ao desenvolvimento do futebol na Faixa de Gaza, esclarecendo que ocorreram por meio de uma entidade política, sem vínculo com o futebol e sem a participação da Federação Palestina de Futebol, o que considerou uma violação dos princípios institucionais da Fifa e algo que reforçou os temores quanto ao respeito aos mecanismos de trabalho dentro da Federação Internacional.

Exigências de reforma na liderança da Fifa

O comunicado enfatizou que o futebol palestino não suporta mais promessas em vez de ações, ressaltando que, com o início do debate sobre o futuro da liderança da Fifa, as federações membros exigem mais transparência, responsabilização e governança democrática, exigências que a Palestina afirma vir defendendo há mais de quinze anos.

A federação palestina afirmou que a questão não está em quem lidera a Fifa, mas sim no grau de disposição da Federação Internacional em liderar de acordo com os princípios que defende.

O comunicado encerrou reforçando que a ameaça enfrentada pelo futebol palestino tornou-se existencial e que o tempo não permite mais adiamentos, exigindo a responsabilização da parte que comete as violações e a aplicação das normas da Fifa sem medo ou favorecimento.

Também enfatizou que restaurar a credibilidade do futebol mundial exige uma liderança democrática e transparente que proteja os direitos de todas as federações membros em igualdade de condições e que defenda os valores sobre os quais o esporte foi fundado.