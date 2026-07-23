



A Federação Norueguesa decidiu dar um passo de escalada no caso da suspensão da pena de Folarin Balogun, jogador dos Estados Unidos, após a sua expulsão diante da Bósnia e Herzegovina nos 16 avos de final do Mundial de 2026.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, interveio para levantar a suspensão do jogador e conceder-lhe a oportunidade de jogar frente à Bélgica nos oitavos de final, num episódio que desencadeou uma enorme indignação contra Gianni Infantino, presidente da FIFA.

Numa entrevista ao jornal "The Times", a presidente da Federação Norueguesa, Lise Klaveness, anunciou que a federação vai remeter o assunto ao Comité de Ética da FIFA para lançar luz sobre a intervenção de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que contactou pessoalmente Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional, para obter a decisão de anular a suspensão do avançado norte-americano durante o Mundial.

Lise Klaveness considera que esta decisão estabelece um precedente perigoso e declarou: "Quando se manipula uma regra como esta, entra-se num terreno escorregadio que ameaça todo o jogo".

Apelou ainda a Gianni Infantino para que reconheça que "isto foi um erro".

De acordo com as últimas atualizações, Mohamed Al Kamali, presidente do Comité de Disciplina da FIFA, levantou a suspensão de Balogun. Espera-se que a queixa da Federação Norueguesa de Futebol seja anexada a uma ação judicial anterior movida contra a FIFA.