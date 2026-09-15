A Federação Marroquina rejeita o pedido do Real Betis sobre Ezzalzouli

A Federação Marroquina de Futebol recusou um pedido apresentado pelo clube espanhol Real Betis a respeito de seu jogador marroquino Abdessamad Ezzalzouli, antes do início do próximo período de pausa internacional.

O site marroquino "Le360 Sport" informou que a Federação Marroquina recusou a proposta do Real Betis, que tinha como objetivo obter uma autorização para que Ezzalzouli não atendesse à convocação de Mohamed Ouahbi, técnico da seleção marroquina, para disputar as partidas contra Gabão e Lesoto durante o próximo período de pausa internacional.

De acordo com a mesma fonte, o Real Betis buscou dispensar Ezzalzouli de se juntar à próxima concentração da seleção marroquina e, consequentemente, evitar que o jogador viajasse à África do Sul, onde Marrocos se prepara para enfrentar o Lesoto nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Ao que parece, a participação de Abdessamad Ezzalzouli na partida do Real Betis contra o Villarreal reforçou a posição da Federação Marroquina, após confirmar que o jogador está em boas condições físicas e não sofre de nenhuma lesão ou problema físico que o impeça de atender à convocação da seleção.

A Federação Marroquina entende que a participação de Ezzalzouli com o Real Betis representa um indício claro de sua prontidão e, portanto, não há nada que impeça sua incorporação à concentração da seleção marroquina durante o próximo período de pausa internacional, a menos que ocorra alguma novidade em sua condição física nos próximos dias.

A seleção marroquina se prepara para disputar duas partidas contra Gabão e Lesoto, nos dias 25 e 29 de setembro, respectivamente, dentro das competições das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

As duas partidas assumem grande importância nos cálculos da seleção marroquina, que segue com sua preparação para os próximos compromissos sob o comando de Mohamed Ouahbi, que revelará a lista final dos jogadores convocados para a próxima concentração.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Espera-se que Mohamed Ouahbi anuncie, na próxima quinta-feira, a lista final da concentração de setembro, que contará com 23 jogadores. O anúncio da lista será capaz de encerrar a polêmica sobre os nomes que participarão dos dois próximos confrontos, especialmente diante da possibilidade da ausência de alguns jogadores que já atuaram pela seleção marroquina na última Copa do Mundo.

No momento, Abdessamad Ezzalzouli parece ser um forte candidato a figurar na lista de Ouahbi, diante da recusa da Federação Marroquina ao pedido do Real Betis de dispensá-lo de se juntar à seleção, além da recente participação do jogador com seu clube espanhol, o que reforça a posição da comissão técnica em convocá-lo para a próxima pausa internacional.