A Federação Marroquina de Futebol explica os motivos da exclusão de Akard e Zalzouli em comunicado oficial

A Federação Marroquina de Futebol esclareceu os detalhes da exclusão da dupla Naif Akrad e Abdessamad El Zalzouli da lista dos Leões do Atlas que disputarão a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, excluiu Akard e Zalzouli da lista final de 26 jogadores na quinta-feira passada, substituindo-os por Amin Sebai e Marwan Saadane, poucos dias antes da primeira partida da equipe na Copa do Mundo, conforme permitido pelo regulamento da competição.

Zalzouli e Akrad falaram sobre os bastidores de sua exclusão da lista em suas contas pessoais nas redes sociais.

A seleção marroquina se prepara para enfrentar a seleção brasileira em uma partida muito esperada na madrugada do próximo domingo, pelo Grupo C do torneio, que teve início na noite de ontem, quinta-feira.

A Federação Marroquina de Futebol divulgou hoje, sexta-feira, um comunicado em suas contas oficiais nas redes sociais: “A poucos dias do início da participação da seleção na Copa do Mundo de 2026, a Federação Real Marroquina de Futebol confirma que o estado de saúde geral dos jogadores da seleção é tranquilizador, já que a maioria deles continua seus preparativos em boas condições e de acordo com o programa de preparação estabelecido, em consonância com as exigências desta fase decisiva e as expectativas da torcida marroquina”.

A Federação acrescentou que, no âmbito do acompanhamento médico rigoroso e contínuo dos jogadores da seleção nacional, a equipe médica informa a opinião pública nacional e a torcida marroquina sobre as últimas novidades relacionadas ao estado de saúde de alguns jogadores.

Após Abdul Samad Al-Zalzuli ter sido submetido a uma série de exames médicos especializados, constatou-se que ele sofreu uma entorse no joelho direito acompanhada de uma ruptura do ligamento colateral interno, lesão que requer um longo período de tratamento e reabilitação, o que impedirá sua participação na Copa do Mundo de 2026.

Quanto a Naif Akrad, seu estado de saúde apresentou uma melhora notável nas últimas semanas graças ao programa de tratamento e reabilitação ao qual foi submetido. Apesar da evolução positiva registrada, o tempo restante até o início das competições não é suficiente para que ele recupere totalmente sua aptidão física e competitiva, o que lhe permitiria disputar o torneio nas melhores condições.

A Federação Marroquina de Futebol destacou que, com base nos laudos médicos aprovados e com o objetivo de garantir a plena preparação do grupo desde o início da competição, o técnico Mohamed Wahbi decidiu convocar os jogadores Amin Sebaï e Marouane Saadane para integrar a lista final de 26 jogadores.

Vale lembrar que Amin Sebai e Marwan Saadane participaram da última concentração preparatória da seleção marroquina como reservas e demonstraram comprometimento e prontidão que os qualificam para se juntar ao grupo nesta fase importante.

A Federação Marroquina confirmou que continuará acompanhando de perto a situação de saúde dos jogadores, desejando a Abdel Samad Al-Zalzouli e Naif Akrad uma rápida recuperação e um rápido retorno aos campos.

A Federação concluiu seu comunicado enfatizando que, apesar da ausência da dupla neste evento futebolístico mundial, eles continuarão sendo parte essencial da família da seleção nacional e continuarão oferecendo seu apoio e solidariedade aos companheiros durante esta etapa histórica, acreditando no espírito de equipe e nos valores que caracterizam os Leões do Atlas em todas as competições.