O Arsenal recebeu um duro golpe depois que a Federação Inglesa de Futebol anunciou, nesta quinta-feira, a rejeição do recurso apresentado pelo clube contra o cartão vermelho que sua jovem joia Max Dowman recebeu na partida da Copa da Liga.

O jogador, de apenas 16 anos, havia sido expulso aos 85 minutos da catastrófica partida da última terça-feira, na qual o Arsenal perdeu nos pênaltis por 5 a 3 para o Fleetwood Town, um clube da quarta divisão, após o empate por 1 a 1, isso depois de ter atingido com um chute o adversário Harrison Neal em uma entrada violenta.

Comissão independente rejeita recurso do Arsenal

O Arsenal apresentou posteriormente um recurso duplo contra a própria decisão de expulsão e contra a severidade da punição, mas a Federação Inglesa confirmou em comunicado oficial que uma comissão disciplinar independente rejeitou ambas as alegações.

A Federação disse, em seu comunicado: "Um órgão disciplinar independente anunciou a rejeição das alegações de expulsão indevida e de punição excessiva apresentadas em favor de Max Dowman, e o jogador do Arsenal será suspenso por três partidas", indicando que os motivos detalhados da decisão serão divulgados posteriormente.

3 partidas pegadas sem o talento

Com essa decisão, Dowman ficará de fora de três partidas domésticas decisivas do Arsenal no Campeonato Inglês contra Liverpool, Hull City e Newcastle United, o que significa sua ausência nas competições domésticas até o confronto de alto nível em que o Arsenal recebe o Manchester City no dia 29 de novembro.

Por outro lado, a decisão traz uma única boa notícia para Mikel Arteta, já que a suspensão não se aplica às competições europeias, o que significa que Dowman continuará disponível para participar da aguardada partida da Liga dos Campeões da Europa contra o Slavia Praga no dia 4 de novembro.