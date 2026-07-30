A tensão no confronto entre a Federação Internacional de Futebol (Fifa) e a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) atingiu um ponto sem precedentes, depois que as seleções europeias ameaçaram boicotar a Copa do Mundo caso Gianni Infantino leve adiante seu polêmico plano de privatização do torneio.

Relatos haviam revelado anteriormente que o presidente da Fifa, alvo de duras críticas, planeja criar uma empresa subsidiária sob o nome "FIFA Forward Enterprise" para administrar seus torneios, com destaque para a Copa do Mundo, antes de vender uma parte significativa de suas ações a investidores do setor privado. O projeto foi descrito pelo presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, como "uma ultrapassagem de todos os limites".

A União das Federações Europeias de Futebol realizou hoje uma reunião de emergência com suas 55 federações-membro, da qual saiu uma decisão histórica, ao afirmar em comunicado oficial: "Como resultado das discussões de hoje, nenhuma seleção nacional filiada à Uefa participará de qualquer torneio da Fifa enquanto essas propostas permanecerem em vigor, a menos que essa proposta seja totalmente abandonada e sejam apresentadas garantias vinculativas de que a Fifa não abrirá seus conselhos de administração ou seus torneios à propriedade privada".

Enquanto isso, um porta-voz da Federação Inglesa de Futebol afirmou, em declarações decisivas reproduzidas pelo jornal britânico "The Sun": "Estamos lado a lado com nossos colegas europeus e apoiamos totalmente sua posição coletiva".

O representante da Federação Inglesa de Futebol acrescentou: "Nós nos opomos aos planos da Fifa, pois a Copa do Mundo pertence ao futebol e sempre pertencerá".

Essa escalada coloca a próxima edição do maior evento do futebol mundial diante de uma crise existencial, já que, em tese, ela seria disputada sem seleções do porte de Inglaterra, França e Espanha caso o boicote seja concretizado.

Por sua vez, a Fifa alega que precisa apenas da aprovação da maioria de suas 211 federações para aprovar o projeto, o que significa a possibilidade de lançá-lo sem o apoio da Europa. No entanto, uma ampla onda de críticas recaiu sobre o plano, sendo a mais notável a do prefeito britânico Andy Burnham.

Burnham escreveu, na rede social "X": "O futebol não pertence aos investidores, mas sim aos torcedores. A Copa do Mundo não é uma mercadoria. É a maior competição do mundo do esporte e nunca pertenceu a ninguém para que fosse vendida. O futebol pertence aos torcedores, sempre pertenceu e sempre pertencerá".