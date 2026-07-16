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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

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A Federação Inglesa de Futebol tira conclusões sobre Thomas Tuchel logo após a derrota para a Argentina

A Inglaterra continuará com Thomas Tuchel como técnico da seleção, segundo informações da BBC. A notícia foi confirmada por Fabrizio Romano.

Na noite de quarta-feira, a Inglaterra foi eliminada pela Argentina nas semifinais da Copa do Mundo. Após a partida, muito se falou sobre as escolhas do técnico Thomas Tuchel.

A Inglaterra abriu o placar aos 55 minutos de jogo, graças a um gol de Anthony Gordon, que completou um cruzamento de Jude Bellingham.

Quando Tuchel substituiu Gordon pelo zagueiro Ezri Konsa, tudo deu errado para a Inglaterra. No fim, gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez selaram a derrota dos Três Leões.

Após a partida, as escolhas táticas de Tuchel foram duramente criticadas pela mídia britânica. Até mesmo seu próprio jogador, Marc Guehi, questionou a política de substituições do técnico alemão.

Apesar disso, a FA não vê motivo algum para não continuar com Tuchel. Ele tem contrato até o Euro de 2028, que será realizado na Inglaterra, e vai cumpri-lo até o fim.

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