A Federação Inglesa de Futebol (FA) tomará uma decisão sobre o futuro de Thomas Tuchel logo após a derrota para a Argentina

A Inglaterra continuará com Thomas Tuchel como técnico da seleção, segundo informações da BBC. A notícia foi confirmada por Fabrizio Romano.
Na noite de quarta-feira, a Inglaterra foi eliminada pela Argentina nas semifinais da Copa do Mundo. Após a partida, muito se falou sobre as escolhas do técnico Thomas Tuchel.
A Inglaterra abriu o placar aos 55 minutos de jogo, graças a um gol de Anthony Gordon, que completou um cruzamento de Jude Bellingham.
Quando Tuchel substituiu Gordon pelo zagueiro Ezri Konsa, tudo deu errado para a Inglaterra. No fim, gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez selaram a derrota dos Três Leões.
Após a partida, as escolhas táticas de Tuchel foram duramente criticadas pela mídia britânica. Até mesmo seu próprio jogador, Marc Guehi, questionou a política de substituições do técnico alemão.
Ainda assim, a FA não vê motivo algum para não continuar com Tuchel. Ele tem contrato até o Euro de 2028, que será realizado na Inglaterra, e vai cumpri-lo até o fim.