A Federação Inglesa apresenta a primeira acusação oficial no escândalo de espionagem

A Federação Inglesa de Futebol anunciou, esta quarta-feira, a apresentação de uma acusação formal contra Tonda Eckert, treinador do Southampton, no âmbito do caso de espionagem que gerou uma ampla polémica na última temporada.

A agência "Reuters"noticiou que a Federação Inglesa acredita que Eckert aprovou a monitorização das sessões de treino dos clubes Oxford United, Ipswich Town e Middlesbrough antes dos confrontos frente ao Southampton, o que foi considerado uma violação dos regulamentos que regem a competição.

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Uma comissão disciplinar independente já tinha anunciado, em maio passado, que o treinador admitiu ter dado a sua aprovação a esta conduta, o que levou à exclusão do Southampton da final do play-off de acesso à Premier League.

Após a conclusão da investigação conduzida pela Federação Inglesa, Eckert foi acusado de má conduta devido à sua alegada violação dos regulamentos, tendo a Federação esclarecido, através da sua conta oficial na plataforma "X", que o treinador é obrigado a responder às acusações até ao dia 28 de julho, o mais tardar.

Comunicado do Southampton

Por seu lado, o Southampton emitiu um comunicado no qual confirmou ter conhecimento da acusação, afirmando: "Tonda e o clube continuarão a colaborar de forma plena e transparente com a Federação Inglesa de Futebol".

E acrescentou: "O clube continuará também a prestar o seu total apoio a Tonda e à sua equipa técnica, enquanto trabalhamos para alcançar o nosso objetivo de regressar à Premier League".

O Southampton tinha sido punido com a exclusão da final do play-off de acesso à Premier League, descrita como "a mais valiosa do futebol", uma vez que a vitória garante ao seu vencedor o bilhete de subida à principal divisão, além de receitas financeiras futuras estimadas em cerca de 200 milhões de libras esterlinas (268,1 milhões de dólares), depois de o clube ter admitido ter monitorizado os treinos dos seus adversários menos de 72 horas antes dos jogos.

Na sequência da crise, o treinador alemão Eckert publicou um pedido de desculpas através das contas do Southampton nas redes sociais, garantindo que assistir aos treinos dos adversários era uma "prática habitual" noutras ligas em que já tinha trabalhado.