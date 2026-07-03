A Federação Holandesa recorre à Justiça... Os acontecimentos após a derrota para o Marrocos chegam ao Ministério Público

As repercussões da partida das oitavas de final em Monterrey, no México, não terminaram com o apito final; o que começou como uma decepção esportiva rapidamente se transformou em um assunto de interesse público, depois que uma onda de comentários que ultrapassou os limites da crítica aceitável tomou conta das redes sociais.

A Federação Holandesa de Futebol anunciou, em comunicado oficial, que apresentou uma queixa formal ao Ministério Público sobre mensagens racistas publicadas após a derrota da seleção nacional para o Marrocos nos pênaltis por 3 a 2, após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação na última segunda-feira.

A federação esclareceu que os insultos visaram especialmente os três jogadores que perderam os pênaltis: Justin Kluivert, Quinten Timber e Crescencio Summerville. Em seu comunicado, ela confirmou que encaminhará todas as mensagens ofensivas às autoridades judiciais para que sejam tomadas as medidas legais necessárias.

O comunicado acrescentou: “Infelizmente, é impossível monitorar e impedir todas as reações racistas, mas a Federação Holandesa de Futebol quer enviar uma mensagem muito clara: há limites, e há consequências para quem os ultrapassar”.

Por sua vez, o primeiro-ministro Rob Jetten comentou o incidente com a imprensa na sexta-feira, afirmando que espera que o Ministério Público tome medidas legais “para que sirvam de exemplo aos demais” e descreveu o que aconteceu após a partida como “totalmente inaceitável”.

Gieten continuou: “Num instante, eles são nossos filhos e não vemos a cor da pele deles quando vestem a camisa laranja. Mas, quando um deles perde um pênalti, chove xingamentos de todos os lados”.

A Holanda, que chegou três vezes à final da Copa do Mundo, foi eliminada da competição nas oitavas de final pelo Marrocos em Monterrey, em partida que terminou empatada em 1 a 1, antes de ser decidida pelos “Leões do Atlante” nos pênaltis.