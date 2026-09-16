Apesar de ainda não ter aparecido em nenhuma partida, a Federação Francesa afastou um dos integrantes da nova comissão técnica da seleção principal, comandada por Zinédine Zidane.

Zidane, lenda da seleção francesa e do Real Madrid, foi nomeado treinador da seleção francesa no dia 29 de julho de 2026, substituindo o seu compatriota e ex-companheiro Didier Deschamps, com um contrato que se estende até 30 de junho de 2030.

E, embora inicialmente estivesse previsto que Marc Ritalie se juntaria à nova comissão técnica de Zinédine Zidane na seleção francesa, ele acabará não fazendo parte desta experiência. Segundo o jornal "L'Équipe", Marc foi substituído por Serge Isidoro, que se juntará em seu lugar à equipe médica.

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O motivo: uma entrevista concedida por Ritalie em meados de agosto ao canal RMC Sport, na qual expressou a sua alegria e surpresa por ter sido escolhido para integrar a comissão de Zidane.

Vale lembrar que essa aparição na mídia não havia recebido a aprovação prévia da Federação Francesa de Futebol.

Essa aparição na mídia provocou o descontentamento de Hervé Collado, o novo médico da seleção francesa, com quem Ritalie deveria trabalhar.

Segundo o jornal L'Équipe, o dever de sigilo foi violado, o que levou à sua substituição por Serge Isidoro.

Ritalie já havia sido apresentado como um dos membros da nova equipe de Zidane e manifestou publicamente a sua surpresa com essa nomeação.

Uma aventura que deveria ter começado com a seleção francesa, mas que acabou terminando antes mesmo do seu primeiro período de treinamento.

A seleção francesa se prepara para disputar quatro partidas na Liga das Nações da Europa, enfrentando a Turquia no dia 25 de setembro, depois a Bélgica no dia 29 do mesmo mês, antes de encarar a Itália no dia 2 de outubro, e encerra os seus confrontos com outra partida diante da Bélgica no dia 5 de outubro, em território francês.