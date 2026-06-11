A Federação Francesa de Futebol pôs fim a uma grande crise que coincidiu com a preparação da seleção principal para disputar a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

O jornal “L’Équipe” revelou há alguns dias que havia um desentendimento entre os jogadores da seleção e a Federação Francesa devido aos bônus pela participação na Copa do Mundo.

Hoje, quinta-feira, o canal “RTL” informou que foi alcançado um acordo entre a Federação Francesa de Futebol e a seleção principal sobre os bônus de desempenho relacionados ao torneio internacional.

Apesar da continuidade das discussões sobre a distribuição dos bônus financeiros com base no desempenho da seleção francesa, as negociações estiveram tensas nos últimos dias.

Após algumas alterações, chegou-se a um acordo definitivo entre as partes para resolver a crise que vinha preocupando os jogadores e a comissão técnica nos últimos dias.

Esta é uma boa notícia para a delegação francesa, já que a seleção, liderada por Didier Deschamps, poderá iniciar sua campanha com confiança contra o Senegal no dia 16 de junho.