A Federação Espanhola retira Trump da foto da comemoração da Copa do Mundo

A Federação Espanhola de Futebol retirou a foto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, das imagens oficiais das comemorações da conquista da Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola conquistou o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após derrotar a Argentina por 1 a 0 no domingo, na final que se estendeu por duas prorrogações no estádio MetLife, nos Estados Unidos.

Trump esteve presente na cerimônia de entrega da taça aos jogadores da Espanha e insistiu em ficar ao lado deles na foto oficial da conquista da Copa do Mundo, recusando as tentativas de Gianni Infantino, presidente da FIFA, de se afastar.

A presença de Trump na sessão de fotos comemorativa do título causou certo tensão e momentos embaraçosos, já que os jogadores e a comissão técnica espanhola queriam que a foto se concentrasse neles, sem a interferência de figuras políticas.

A Federação Espanhola publicou, em suas contas oficiais nas redes sociais, uma foto da conquista da Copa do Mundo pela seleção “La Roja”, mas sem Trump.

Trump já havia feito o mesmo durante a conquista do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes no verão passado, permanecendo ao lado dos jogadores do Blues até o momento da foto em que levantavam a taça do torneio, que também foi realizado nos Estados Unidos.







